Denverben ideiglenesen nem használhatnak könnygázt, villanógránátot és műanyag lövedéket a rendőrök a tüntetők ellen

A denveri rendőrség egy pénteki bírósági döntés értelmében nem használhat könnygázt, villanógránátot és műanyag lövedéket a tüntetők ellen. Az ideiglenes tilalom alapja egy csütörtökön helyben benyújtott kereset volt, amelyben a tüntetők a rendőri túlkapások miatt panaszkodtak. Az Egyesült Államokban országos megmozdulások zajlanak egy 46 éves, fekete bőrű amerikai férfi, George Floyd halála miatt. Floydot május 25-én Minneapolisban igazoltatás során négy fehér rendőrtiszt a földre kényszerítette, majd egyikük percekig térdelt a nyakán. A férfi levegőért könyörgött, később pedig a kórházba szállítás közben meghalt . A denveri tüntetők több esetről beszámoltak, amikor a rendőri intézkedések során tiltakozók és újságírók sérültek meg. Rámutattak: a rendőri megtorlásoktól való jogos félelmük akadályozza szólásszabadságukat. Denverben több mint egy hete mindennaposak a megmozdulások. A tüntetők betörték az állami legfelsőbb bíróság és egy múzeum épületének ablakait, és boltokat fosztottak ki. A keresetet benyújtó négy aktivista azt hangsúlyozta, hogy a tüntetések mindezek ellenére nagyrészt békésen zajlottak. A panaszosok kifogásolták, hogy a denveri rendőrség egyértelmű figyelmeztetés és felszólítás nélkül vetett be sérülést okozó tömegoszlató fegyvereket. Legalább egy nő súlyos szemsérülést szenvedett egy lövedéktől. Brooke Jackson bíró tízoldalas ítéletében rámutatott: számos felvétel van arról, hogy a rendőrség, könnygázt és lövedékeket vet be a békés tüntetők ellen, akik mindössze az alkotmányban biztosított gyülekezési jogukat gyakorolták. Jackson aláhúzta: a tiltakozók ellen a zavargások, nem pedig a békés megmozdulások elfojtására használt szélsőséges megoldásokat alkalmaztak. A denveri rendőrség képtelen volt teljesíteni kötelességét, és megregulázni saját embereit - vélekedett a bíró.

Ausztráliában és Japánban is tüntettek

Ausztráliában ezrek, Japánban százak vonultak utcára szombaton, hogy támogatásukról biztosítsák az egyesült államokbeli tüntetések résztvevőit, akik a feketékkel szembeni rendőri túlkapások miatt vonultak az utcára. Brisbane-ben a rendőrség becslése szerint tízezren vettek részt a békés megmozduláson, ügyelve a koronavírus-járvány miatti előírások betartására. A maszkos tüntetők transzparensein Black Lives Matter (fekete életek számítanak) felirat volt olvasható. Sokan az ausztrál őslakosok zászlajával borították be magukat, és egyúttal azt követelték, hogy a helyi rendőrség bánjon jobban az őslakosokkal. Sydneyben ezrek vettek részt egy felvonuláson erőteljes rendőri jelenlét mellett, de Melbourne-ben, Adelaide-ben és más ausztrál városokban is voltak tiltakozások. Tokióban egy kurd férfi elleni rendőri erőszak miatt tüntettek. A férfit vezetés közben megállították, és olyan erővel teperték a földre, hogy zúzódásokat szenvedett. A szervezők egyúttal Floyd esetéről is megemlékeznek. Dél-koreai aktivisták Szöulban terveznek megmozdulás szombat délután, amelyre százakat várnak. Az amerikai nagykövetség épülete előtt akartak összegyűlni, de a koronavírus-járvány miatti korlátozások ezt nem tették lehetővé. A tilalmak miatt Thaiföld fővárosában, Bangkokban csak online tiltakozó összejövetelek lesznek. Azt tervezik, hogy 8 perc 46 másodpercig tartó csenddel emlékeznek meg George Floydról. Ennyi ideig térdelt az igazoltató rendőr a fekete férfi nyakán.