Elegancia és játékosság a Mai Manó Házban

Két nem mindennapi egyéniség és egy rendkívüli fotográfus találkozása: Budapesten láthatóak Douglas Kirkland Coco Chanelről és Marilyn Monroe-ról készült képsorozatai.

Jól körülhatárolható atmoszféra, amely a kép egyik szélétől a másikig tart – leginkább így lehetne meghatározni Douglas Kirkland fényképeinek lényegét. A világszerte elismert amerikai fotográfus Coco Chanelről és Marilyn Monroe-ról készült, hazánkban először a Mai Manó Házban látható sorozata erről ad számot. Az összeállítások változatlan tárgyuk okán tűnhetnének monotonnak, mégis inkább jól megőrzött pillanatokat és valódi jelenlétet láthatunk. A földszinten az 1962-ben készült, Coco Chanel – Mítosz és Elegancia című széria fogadja a látogatót: a fotográfus a divatbemutatók előkészületei alatt és egy versailles-i kiruccanás alkalmával huszonegy napot töltött a világhírű divattervezővel. „Chanel hetyke, barokkos jellem volt (…) géniusza az egyszerűségben rejlett, és az egyszerűséghez bíznia kellett az ösztöneiben. Ugyanezt látta Douglas Kirklandben is, és megbízott benne. Kirkland a szívéből fényképezett” – írja Judith Thurman a Coco Chanel Three weeks című könyvben. Ezt érzékeltetik a fekete-fehér felvételek, amelyeken az elegancia nagykövetét a kanapén nyújtózkodva, önfeledten nevetve, cigarettával a szájában, vagy a társaság középpontjában láthatjuk kosztümben, kalapban, nyakában gyöngysorral. A fényképek munkamoráljáról, hétköznapjairól, s a kor divatvilágáról egyaránt beszámolnak, miközben mindannyiunkat elröpítenek a hatvanas évek Franciaországába. Szintén kivételes képkockákkal folytatódik a tárlat az emeleten: az Egy este Marilyn Monroe-val ötvenöt fényképen mutatja be a popkultúra meghatározó egyéniségét, az amerikai színészt és fotómodellt. A felvételeket a fotográfus a Look magazin megbízásából készítette 1961-ben, a lap fennállásának huszonötödik évfordulóját ünneplő címlapsztorihoz. Visszaidézve az estét Douglas Kirkland úgy írta le, mint egy „csodaszép táncot”, amelyben Marilyn Monroe vezetett. A nő instruálta a fotóst, az ő ötlete volt, hogy egy ágyon pózoljon hófehér selyemlepedők takarásában, és döntött a nyilvánosságra hozható anyagról is. A munka finom érzékisége mellett könnyed és játékos, s megragadja a valóságos ikonná vált Monroe személyiségének árnyalatait. Akárcsak a Chanel-sorozat darabjai, ezek a képek is legalább annyit elárulnak készítőjükről, mint az alanyukról. Infó: Douglas Kirkland: Coco Chanel – Mítosz és Elegancia, Egy este Marilyn Monroe-val. Ingyenesen megtekinthető a Mai Manó Házban. Nyitva: július 5-ig.