Bővítették a Julian Assange elleni vádpontokat

A Wikileaks alapítója ellen 18 pontban emeltek már vádat.

Az amerikai kormányzat szerdán bővítette a vádpontokat a WikiLeaks kiszivárogtató portál alapítója, Julian Assange ellen – jelentette be szerda esti közleményében az amerikai igazságügyi minisztérium. A 48 éves, ausztrál állampolgárságú Assange ellen Washington eddig 18 pontban emelt vádat, azt róják az újságíró terhére, hogy az amerikai hadsereg egyik volt hírszerzési elemzőjével, Chelsea Manninggal szőtt összeesküvést titkosított adatok és információk megszerzésére és kiszivárogtatására a WikiLeaks oldalain 2010-ben. A szerdai washingtoni közlemény szerint Assange ellen nem új vádpontot fogalmaztak meg, hanem az eddigiek megalapozását terjesztették ki. Ennek értelmében Assange-t jogtalan számítógépes behatolással, illetve azzal is vádolható, hogy hackereket toborzott a WikiLeaksnek és maga is előadásokat tartott hacker-konferenciákon – például Hollandiában és Malajziában –, ahol arra buzdította a résztvevőket, hogy szerezzenek meg dokumentumokat az általa működtetett portál számára. Assange több évig Ecuador londoni nagykövetségén tartózkodott, de 2019-ben megvonták tőle a menedékjogot, és ezt követően letartóztatták. Jelenleg egy angol börtönben van. Az amerikai igazságügyi tárca kommünikéje után Barry Pollack, Assange ügyvédje is közleményt adott ki, amely szerint az ügyfele elleni „állhatatos hajsza súlyos fenyegetést jelent az újságírókra, bárhol éljenek is”. A 48 éves Assange ártatlannak vallja magát, állítja, újságírói munkáját végezte tisztességgel. 2010-ben a WikiLeaks 250000 diplomáciai táviratot és 500000 titkos amerikai katonai dokumentumot hozott nyilvánosságra. Volt köztük olyan videofelvétel is, amelyen látszik, hogy amerikai helikopterből Irakban civilekre lőnek 2007-ben.