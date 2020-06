Félmilliárdból rendezik a Semjén-féle vadászati világkiállítás felvezetőjét

Mivel az lélegeztetőgépek beszerzése közpénzből történik, közzé fogják tenni az elszámolást Gulyás Gergely ígérete szerint. Annyit elmondott a miniszter a Kormányinfón, hogy eddig 300 milliárd forintot költött az állam lélegeztetőgépekre.



Csütörtökön reggel kezdődött a Kormányinfó, ami Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő szerint egy kivételes alkalom. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a legfrissebb járványügyi adatokkal kezdte. Közölte, hogy kilenc újabb fertőzöttet diganosztizáltak koronavírussal az országban. A tervek szerint augusztus 15. után engedélyezik a nagyrendezvényeket, ha ezt a járvány megengedi. Amennyiben igen, akkor az augusztus 20-i ünnepségeket is megtartják. Megjegyezte, hogy a legfontosabb feladat most a gazdaság újraindítása, ezért hozták létre a gazdaságvédelmi operatív törzset . Várhatóan a jövő héten elfogadják a költségvetést, ebben benne lesznek a 13. havi nyugdíjhoz szükséges források is. Kijelentette, hogy

130 ezer körül lehet azoknak a száma, akik a vírus következtében vesztették el munkájukat.

2021. júlis 1-jétől a csecsemőgondozási díj a korábbi jövedelem 100 százaléka lesz , a kedvező adószabályok miatt pedig a kismamák bevétele az első hat hónapban nem csökken, hanem nő. A nemzeti konzultáció kézbesítése elindult. Úgy véli, ez azért is fontos, hogy az emberek kövessék a járványügyi szabályokat. Még idén megváltoztatják a kata adózás szabályozását, és a visszaélések megszüntetése érdekében benyújt a kormány egy módosítási javaslatot. Eszerint a 3 millió forint feletti számláknál, ha ugyanaz a kibocsátó, akkor 40 százalékos adót kell fizetni a 3 millió forinti részre. Nem ért egyet a kormány a parkolási díjak emelésével, mert szerinte a jelenlegi díjak is arra buzdítják az autósokat, hogy minél kevesebb ideig parkoljanak. Úgy látja, eddig még valamelyest lehetett haladni Budapesten, most már csak dugókban lehet állni. Hangsúlyozta, hogy az elmúlt fél évben semmit nem tett a főváros a Lánchíd felújítása érdekében.

– Mi értjük, hogy a főpolgármester úr szívesen vitatkozik a kormánnyal, de örülnék, ha olyan területet találna, ami kevésbé fontos Budapest közlekedése szempontjából – tette hozzá a miniszter.