Egy elvágott budapesti kábel miatt késik több vonatjárat is

Nem működik egy biztosítóberendezés sem, több szerelvény menetrendjét, útvonalát módosították.

Hosszabb menetidővel járnak a vonatok több vonalon Budapesten, mert kábelvágás miatt biztosítóberendezés hibásodott meg – közölte a Mávinform hétfő délelőtt. A Keleti pályaudvar-Ferencváros-Kelenföld, illetve a Déli pályaudvar és Kelenföld közötti vonalszakaszon hosszabb menetidővel kell számolni. A hiba érinti a Budapest-Székesfehérvár, a Budapest-Pusztaszabolcs és a Budapest-Győr vonalat is, ahol 30-50 perces, de akár egyórás késések is lehetnek. Felhívták a figyelmet arra, hogy hétfőn több délelőtti vonatjárat kimarad, továbbá a Déli pályaudvar-Martonvásár, a Kőbánya-Kispest-Martonvásár közötti és onnan a fővárosba visszainduló elővárosi vonatok sem közlekednek egyelőre. A Mávinform jelezte azt is, hogy a késések csökkentése érdekében egyes vonatok a Budapest-Pusztaszabolcs-Székesfehérvár kerülőútvonalon közlekednek.