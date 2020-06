Most a budapesti Baross utcában készül új kerékpársáv, és részben korlátozzák az autók sebességét

Egy olyan bizalmi vagyonkezelővel birtokol felesben egy vadiúj médiacéget Vaszily Miklós, amely Mészáros Lőrinc pénzét forgatja, és amelynek a kedvezményezettje is a felcsúti milliárdos – írja a G7.hu.



A portál felidézi: az elmúlt hónapok legfontosabb médiapiaci fejleménye egyértelműen az Index szerkesztőségének előző vasárnapi bejelentése, amely szerint úgy látják, hogy veszélybe került a szerkesztőség függetlensége. A cikk megjelenéséhez vezető céges intézkedések és tervek mögött a piacon egyértelműen azt a Vaszily Miklóst sejtik, aki március végén maga jelentette be, hogy megszerezte az Index hirdetéseit és pénzügyeit menedzselő Indamedia Kft. 50 százalékos részesedését. Igaz, az Indamedia, aminek a kormányzati médiaember a felét megszerezte, csak közvetett csatornákon tud befolyást gyakorolni az Index kiadójára: ez a cég folyósítja az Index bevételeit, irányít számos kapcsolt vállalkozást a blog.hu-tól a Totalcarig, és birtokolja azt a céget, amely az Indexet tulajdonló alapítványt alapította. Vaszily egyébként eleve egy kormányközeli médiavállalkozót, Oltyán Józsefet váltja az Indiamedia fele részének tulajdonosaként. Vaszily tulajdonjogát azonban a lassan három hónappal ezelőtti nagy bejelentés ellenére egyelőre az Indamediában sem jegyezték be. A portál ezért utánanézetek a cégnek, illetve annak, hogy a nagy átalakítónak milyen egyéb médiapiaci kötődései vannak. Így bukkantak

a Progress Média Hungary Kft-re, amely hiába alig több, mint másfél hónapos cég, így is túl van már néhány érdekes cégjogi tranzakción.

A vállalatot eredetileg Vaszily egy olyan céggel közösen alapította, amelynek egyik tulajdonosa Alcsútdoboz fideszes alpolgármestere, Tima János, a másik pedig a Mészáros Lőrinc tőzsdei birodalmához köthető CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. igazgatósági tagja, Fedák István. Tima és Vaszily közös üzletelése annyira nem meglepő, hiszen az alcsútdobozi alpolgármester amellett, hogy Mészáros Lőrinc több cégében is szerepet vállal, közben a TV2 igazgatóságában is bent ül Vaszily mellett. Csakhogy Tima és Fedák közös cége csak egy rövid ideig volt tulajdonos, június 8-án eladta a részesedését az akkor épp egy hónapos vállalatban. A vevő a Bizalom Vagyonkezelő Kft. volt, amely egy úgynevezett bizalmi vagyonkezelő, azaz egy olyan cég, amely a rábízott vagyont kezeli, úgy, hogy jellemzően nem derül ki, hogy ki adta a pénzt, és ki az egész elrendezés kedvezményezettje. A Bizalom Vagyonkezelő tulajdonosa sokáig egy személyben Nagy László volt, aki egy szekszárdi vállalkozó. Pár héttel az adásvétel előtt azonban ebbe a cégbe is beszállt Tima János. Itt azonban magának a cégnek kevésbé fontos a tulajdonosa, sokkal érdekesebb, hogy ki az úgynevezett vagyonrendelő, aki a pénzt adja bizalmi vagyonkezelőnek, és ki a kedvezményezett, aki a hasznokat élvezi. Ez az, ami általában nem szokott kiderülni, ezúttal azonban a cég benyújtott egy olyan jegybanki hatósági bizonyítványt a cégbíróságra, amelyben minden szereplőt nevesítenek. A június 2-i keltezésű dokumentum szerint pedig magának a cégnek a tulajdonosa valóban Tima és Nagy, a vagyonrendelő és a kedvezményezett azonban Mészáros Lőrinc.

Vagyis a cég, amely a TV2-t vezető és az Index hátterében megjelent Vaszily Miklóssal közösen birtokol egy médiavállalkozást, a felcsúti milliárdos vagyonát kezeli.

Azt követően, hogy a Bizalom Vagyonkezelő megjelent tulajdonosként a Progress Médiában, rögtön beletett a cégbe 500 millió forintot. Ezért ráadásul nem is kért sokat, mindössze annyit, hogy a korábban 46,7 százalékos részesedése 50 százalékra emelkedjen. Azaz



jelenleg Vaszily és a Mészáros Lőrinc százmillióit kezelő cég fele-fele arányban birtokolja a jelentős likviditással rendelkező vállalatot.

Ezen a ponton érdemes megemlíteni, hogy a bizalmi vagyonkezelésnek ugyan nagy előnye, hogy elrejtheti a pénz forrását, de közben be is korlátozza a vagyont biztosító mozgásterét, hiszen a vagyonrendelő elvileg jogszabály szerint nem utasíthatja a vagyonkezelőt. Más kérdés, hogy a felek közötti szerződésben ezt a kérdést kezelni lehet, és ezt a szerződést nem kell nyilvánosságra hozni.

Az nem teljesen egyértelmű, hogy mire készül a pénzzel a Progress Média. A portál megkereste a céget, és a vállalkozás ügyvezetője, Kovács Gergely – aki egyébként az egyik a közmédia és a TV2 csoport reklámjait értékesítő Atmedia anyacégének, a Visus Investnek is az ügyvezetője – szűkszavú válaszában elmondta, hogy sem az Index vagy az Indamedia, sem a TV2 körül nem fog szerepet vállalni a Progress Média, és a cég tévéműsor gyártásra készül. Megkeresték az ügyben a Bizalom Vagyonkezelőt is, és sikerült is elérniük Nagy Lászlót, ő azonban nem kívánt arról nyilatkozni, milyen médiapiaci terveik vannak. A Mészáros csoportnál pedig – akiktől egyebek mellett azt kérdezték, hogy hány befektetési alapban, magántőkealapban, bizalmi vagyonkezelőben, befektetési alapkezelőben van érdekeltsége Mészáros Lőrincnek – azt válaszolták, hogy a kérdésekre a válaszok nyilvánosan elérhetőek. Ez alól a zárt magántőkealapok képeznek kivételt, amelyekre azonban általánosságban igaz: nem nyilvánosak, hogy kiknek a pénzét kezelik. Így ezekkel kapcsolatban értelemszerűen ők sem rendelkeznek információkkal.