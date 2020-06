Súlyosabb büntetést kérnek a férfira, aki a pulóvere miatt ölte meg munkatársát

Az ügyész a férfi letartóztatásának megszüntetése ellen is fellebbezést jelentett be, szerinte a vádlott letartóztatásának szükségessége a másodfokú eljárás befejezéséig indokolt.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség súlyosításért, hosszabb tartamú börtönbüntetés kiszabásáért jelentett be fellebbezést a csolnoki emberölés ügyében. Az ügyészség közleményében az áll: a vádirati tényállás szerint a sértett és az elkövető egy régészeti feltáráson dolgoztak együtt. A férfi sérelmezte, hogy a fázó munkatársa magára vette a pulóverét, ezért követelte, hogy vegyen neki egy ugyanilyen pulóvert, vagy fizessen 26 ezer forintot. A sértett 2018. szeptember 28-án nem ment dolgozni. A férfi ebből arra következtetett, hogy a munkatársa nem akarja kifizetni neki a pénzt és a napi munka során többször hangoztatta, hogy megüti a sértettet, sőt –amennyiben nem kapja meg a pénzét – megszúrja őt. A munkavégzést követően a vádlott és a sértett Csolnokon, egy kocsma előtt találkozott. A sértett közölte, hogy a pulóver árát nem fogja kifizetni. A férfi szó nélkül, hirtelen ököllel arcon ütötte olyan erővel, hogy a sértett a földre esett. A szemtanúk a férfit a sértettől távolabbra szorították, de ő késsel a kezében kaszáló mozdulatokkal tartotta távol magától a feléje közelítőket. A sértett is az elkövető felé indult, aki a késsel nagy erővel mellkason szúrta őt. A sértett a helyszínen életét veszítette. Az elkövető a tettét megelőzően kábítószert fogyasztott és a helyszínről még azelőtt távozott, hogy a rendőrök megérkeztek volna, hiába próbálták többen visszatartani. A férfi az esti órákban úgy vezetett autót, hogy szervezetében kábítószer volt. A Tatabányai Törvényszék múlt szerdán az ügyészi vádiratban foglalt tényállással és jogi minősítéssel egyezően mondta ki bűnösnek a vádlottat és vele szemben 10 év 6 hónap börtönbüntetést, valamint 1 év járművezetéstől eltiltást és 10 év közügyektől eltiltást szabott ki. A törvényszék megszüntette a vádlott letartóztatását és vele szemben nyomkövető alkalmazásával bűnügyi felügyeletet rendelt el. Az ügyész a tárgyaláson fenntartott három munkanapon belül súlyosításért, hosszabb tartamú börtönbüntetés kiszabásáért jelentett be fellebbezést. Ezen túlmenően az ügyész a férfi letartóztatásának megszüntetése ellen is fellebbezést jelentett be azzal, hogy a vádlott letartóztatásának szükségessége a másodfokú eljárás befejezéséig indokolt.