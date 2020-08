Jelentősen nőtt a népszerűsége hazájában Curdik Orlik svájci birkózónak, miután felvállalta, hogy a saját neméhez vonzódik.

Curdik Orlik a legismertebb svájci birkózó, aki elmondása szerint több éves vívódás után jelentette be a nyilvánosság előtt, hogy saját neméhez, a férfiakhoz vonzódik. A 27 éves sportoló a szabadfogású birkózás svájci változatában, az úgynevezett schwingenben tartozik a sztárok közé és ő az első a sportág képviselői közül, aki nyíltan felvállalta másságát. A sportolók a schwingen-versenyeken kör alakú, fűrészporral felszórt pályán ingben és nadrágban küzdenek egymással, az nyer, aki két vállra fekteti ellenfelét. A schwingen az egyik legnépszerűbb sportág Svájc német nyelvű részein. „Már gyermekkoromban éreztem, hogy a fiúkhoz vonzódom, de sokáig elfojtottam magamban ezt az érzést, rengeteget szenvedtem már attól is, amikor például focizás közben egy elrontott megoldás után rám kiabáltak, milyen b.zi passzt adtam a csapattársamnak, de birkózás közben is elhangzott időnként a mocskos b.zi szitok, ami nyilván nem a nemi identitásomra vonatkozott, mégis szíven ütött – mondta Orlik, a Tages Anzeiger című magazinnak adott interjújában. - Évek óta készültem erre a pillanatra, pszichológushoz jártam, mert nagyon féltem a következményektől, mivel olyan világot élünk, amelyben nem tolerálják a másságot. A szakember azt ajánlotta, hogy fokozatosan haladjak előre, először olyanokkal osszam meg ezt a titkot, akikről tudom, hogy megértően fognak reagálni.” Orlik hozzátette: próbált megfelelni a társadalmi elvárásoknak, megnősült, gyermeke is született, de nem volt boldog, ezért a házassága is hamar zátonyra futott. „Úgy éreztem, hogy elárultam a négyéves gyermekemet és az édesanyját, nagyon kellemes meglepetés volt, mennyire megértően fogadta a volt párom, amikor megtudta, miért nem működött a kapcsolatunk, ez rengeteget segített a további lépésekben – emelte ki Orlik. - A fiam édesanyjával megbeszéltük, hogy a gyermekünknek is elmondjuk, mi az igazság, természetesen az ő szintjén elmagyarázva, mi történt. Nem szeretném, ha hazugságban nőne fel, az pedig még rosszabb lett volna, ha mástól tudja meg, mi van velem. A szüleim mellettem álltak, ahogy a testvérem is. Belül azt éreztem, hogy a családom és a nekem igazán fontos emberek megértőek lesznek és támogatnak mindenben, de még így is nagyon nehéz volt elmondani nekik, mi van velem. A pszichológus azt ajánlotta, ne siessek a nyilvánossággal, érezni fogom, mikor állok készen arra, hogy a külvilággal is tudassam, a saját nememhez vonzódom. Nagyon megkönnyebbültem és felszabadultnak érzem magam, ahogy a közvélemény erre reagált, ez ugyanis felülmúlta a várakozásaimat.” Orlik követőinek a száma megduplázódott a közösségi oldalán, több homoszexuális nő, illetve férfi írt neki, hogy tőle kapott erőt és motivációt nyíltan vállalni a nemi identitását. Elmondása szerint kapott negatív véleményeket is, de sokkal kevesebbet, mint amitől előzetesen tartott. „Büszke vagyok a testvéremre, ez a legbátrabb dolog, amit egy ember megtehet” – jelentette ki Armon Orlik, a sportoló 25 éves öccse.