Kiállítás helyett kultúrpláza: kiszorul a néprajz a Néprajzi Múzeumból

A magyar kormány megkerülte a német diplomáciát és inkább alternatív fórumokon egyeztet az ottani kabinettel - értesült a Népszava.

A magyar és a német kormány elsősorban nem a nagykövetségeken és a külügyminisztériumokon keresztül bonyolítja a kétoldali kapcsolatokat, mint más államok esetében, hanem a Fidesz és a CDU pártalapítványain, valamint kétnemzetiségű szervezeteken keresztül – értesült több forrásból is a Népszava. Lapunk információi szerint ez arra vezethető vissza, hogy a német koalíciós kormányban a baloldali Szociáldemokrata Párt (SPD) kapta a külügyi tárcát, a minisztérium pedig sok esetben meglehetősen kritikusan áll az Orbán-kormány politikájához. (Ez még akkor is igaz, ha Heiko Maas külügyminiszter általában kerüli a nyílt bírálatokat.)

- Orbán Viktorék meggyőződése, hogy bármi történjen is az Európai Unióban, a harc úgyis mindig Berlinben dől el. Ennek megfelelően a német kormánnyal kell jóban lenni, oda pedig a CDU-n keresztül vezet az út, ráadásul a német párton múlik a Fidesz európai néppárti tagsága is – fogalmazott egy magyar diplomata.

A Fidesz pártalapítványa, a Polgári Magyarországért Alapítvány – mint arról lapunk februárban beszámolt - irodát is nyitott már Berlinben, ennek vezetője pedig Horogszegi Szilágyi-Landeck Dániel, az alapítvány külügyi igazgatója lett. A kétoldalú kapcsolatok legfontosabb alakítója viszont Frank Spengler volt az elmúlt években, aki a CDU szervezetének, a Konrad Adenauer Alapítványnak (KAS) a budapesti vezetője. Forrásaink szerint ő egyszerre ápol jó viszonyt Orbán Viktor miniszterelnökkel, Gulyás Gergely kancelláriaminiszterrel, valamint a CDU vezetésével is. (Munkájával Berlinben és Budapesten is nagyon elégedettek, mégis elképzelhető, hogy távozik majd: forrásaink szerint ugyanis valószínűleg nyugdíjba vonul.) A KAS-on kívül nagyon fontos szerep jut még a Német-Magyar Ifjúsági Egyesületnek (DUJW) is. Bár a neve alapján ez látszólag „csak” egy ifjúsági ügyekkel foglalkozó szervezet, jelentősége mégis messze túlmutat ezen. Példaként elég megemlíteni, hogy a DUJW volt az egyik főszervezője Angela Merkel Páneurópai Piknik évfordulója alkalmából tett látogatásának 2019 augusztusában. A szervezet mára átvette a Német-Magyar Fórumok helyét is a kétoldalú kapcsolatokban – pedig utóbbi már 1992 óta létezett sokáig miniszterelnöki, miniszteri szintű résztvevőkkel, de 2010 után az Orbán-kormány negligálni kezdte és mára gyakorlatilag megszűnt. A DUJW elnöke, Maren Schoening szintén nagyon jó kapcsolatot ápol magyar és német kormányzati körökkel.

Várhatóan alternatív fórumon vitatják meg a gazdasági kérdéseket is: eddig ugyanis a Német-Magyar Ipari- és Kereskedelmi Kamara volt a legfontosabb szervezet ebben a témakörben, azonban információink szerint ősszel megalakulhat egy német-magyar befektetéseket ösztönző nonprofit kft. is. Ezt a lépést több forrásunk érthetetlennek nevezte, mert a kamara szerintük eddig kiválóan működött, ráadásul kifejezetten jó viszonyt ápol a kormánnyal. (A kamarán kívül egyébként még egy Német Gazdasági Klub is működik Budapesten.) Információink szerint a kft. megalakítása mögött Palkovics László innovációs miniszter áll, az új nonprofit kft. vezetője pedig információink szerint Maria-Theresia Elisabeth Thiell lesz. Ő az ELMŰ igazgatósági tagja és szintén nagyon jó kormányzati kapcsolatokkal bír.

Személyes vonzerő Az alternatív intézményi szereplők mellett természetesen az egyéni kapcsolattartás is fontos. Ebben Gulyás Gergely, valamint Novák Katalin ifjúsági államtitkár a legaktívabb, ők rendszeresen utaznak Berlinbe vagy Münchenbe, hogy a CDU, vagy a bajor testvérpárt, a CSU vezetőivel tárgyaljanak. Lapunk kérdésére Gulyás Gergely korábban azt mondta a kormányinfón, hogy kifejezetten biztató megbeszéléseket folytattak a Fidesz néppárti tagságával kapcsolatban. Egy német forrásunk szerint ebben a kapcsolattartásban nagy szerepe van még Hans-Peter Friedrich CSU képviselőnek, a Bundestag alelnökének.