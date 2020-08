Szégyen, hogy a „két jó barát” idáig jutott

Mintegy százan gyűltek össze a Bajza utcában, a lengyel nagykövetség épületénél, ahova kedd délután a Budapest Pride és az Amnesty International Magyarország szervezett szolidaritási rendezvényt. A nagykövetséget fémkordon és sok rendőr védte.

A lengyel rendőrség csaknem ötven LMBTQ-aktivistát vitt el nemrég Varsóban. A tüntetők élőlánccal próbálták megakadályozni egyik társuk, Margot Szutowicz jogtalannak tartott letartóztatását. Korábban ő egy-egy fotó erejéig rózsaszín maszkot és szivárványzászlót rakott több köztéri szoborra, ezek között volt egy Jézust ábrázoló alkotás is: vallásgyalázás címén indult ellene eljárás. Folytatta a tiltakozást, megrongált egy teherautót, amely homofób szövegeket hirdetett.

A budapesti szolidaritási demonstráció szervezői szerint a rendőrség több alkalommal is szükségtelen erőszakot alkalmazott a békés tüntetőkkel szemben. Emlékeztettek rá: a lengyel elnökválasztási kampány során a későbbi győztes Andrzej Duda az LMBTQ-közösség elleni gyűlöletpropagandára épített.

- Nagy baj van, ha normává válik, hogy egy kisebbséget szabad utálni – jelentette ki az egyik szónok, Peksa Kama (félig lengyel, félig magyar származású) LMBTQ-aktivista. Szerinte annak a politikusnak, akinek valaha kijött a száján bármilyen kisebbséggel kapcsolatban, hogy „az nem egy embercsoport, hanem olyan ideológia, mint a kommunizmus”, vagy az, hogy „a legnagyobb fenyegetés, ami családokat érhet”, takarodnia kell a politikából, mert „kétszínű, fasiszta, hatalommániás és mint ilyen, alkalmatlan arra, hogy emberek élete fölött hozzon döntéseket”.

Hangsúlyozta, hogy Magyarországon is hasonló kommunikációt, háborús retorikát folytat a kormány. Szégyennek nevezte, hogy a „két jó barát” idáig jutott. Ne hagyjátok magatokat megfélemlíteni, veletek vagyunk! – üzente végül a lengyel LMBTQ-közösségnek és támogatóiknak Peksa Kama.

A demonstráció részeként tucatnyian a földre feküdtek. Színes pólóikon ez a felirat állt: „Szeretni emberi jog”. A szervezők azt kérik az Európai Bizottságtól és az Európai Parlamenttől, hogy tartsanak rendkívüli ülést a lengyel LMBTQ-emberek ügyében, és tegyenek meg mindent azért, hogy a „politikai foglyokat azonnal elengedjék”.