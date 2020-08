Orbán új kancellárt nevezett ki

Alig halad az új stáb toborzása, a régiek felmondási ideje pedig hamarosan lejár.

Még az Index szomorú fordulatokban gazdag szétesésének is vannak vicces fejezetei – írta kedden a 444.hu . Értesülésük szerint az Index tulajdonosaihoz tartozó blog.hu közösségi finanszírozási kampányt tervez, aminek el is készítették a weboldalát, amit véletlenül publikus felületre tettek ki, amit aztán eltüntettek. Az oldalt azonban a 444.hu rögzítette, és a „kampányanyag” látható is a cikkükben. Forrásaik szerint az úgynevezett screenshotokon látható közösségi finanszírozási kampányt mostanában indítanák el. A vonatkozó oldalak még nem készültek el teljesen, van, ahol a végleges helyett még a „lorem ipsum” kitöltőszöveg szerepelt, és a korábban ott olvasható támogatási összegek sem valódiak. – A blog.hu annak az Indamédia nevű cégnek a portfóliójába tartozik, amit idén márciusban vásárolt meg Vaszily Miklós, „a Fidesz és Mészáros Lőrinc médiabeli végrehajtóembere”. Ez az Indamédia az a cég, amin keresztül a hatalom három éve a kezében tartja az Indexet, mivel rajtuk folynak át a lap hirdetési bevételei is – vázolta a portál. A cikk szerint Bodolai László, az Index.hu Zrt. elnöke és társai alig haladnak az Index új stábjának verbuválásával, a régiek felmondási ideje pedig lassan lejár. Így egyre kevesebb lesz a kitehető cikk és másféle tartalom, ezért az Index-címlapot többek között a civil bloggerek posztjaival próbálják feltölteni.