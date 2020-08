És akkor megint eltiltották a városvezetéstől a gödi polgármestert

Szentendre ikonikus templomterét már nem látogathatja senki, és lehet, hogy a Fő téren is forgalomkorlátozást kell beveztni.

A szentendrei önkormányzat a napokban lezáratta a belvárosi Templom teret, mert balesetveszélyessé váltak az odavezető utak, írja a 24.hu . A Templomdomb támfalának felújítása, megerősítése és a csapadékvíz elvezetése egyike azoknak a turisztikailag fontos beruházásoknak, amelyekre a kormány még az önkormányzati választás előtt komoly összeget ígért a városnak. 2017-ben született az a kormányhatározat, amely a kiemelt turisztikai térségnek számító Dunakanyar fejlesztéseinek támogatásáról rendelkezett. E szerint Szentendrének 8,2 milliárd forintos keret jut, ebből a város a templomdombi felújítás mellett 2,6 milliárdot költhet a Fő téren álló Képtár, az egykori kereskedőház rekonstrukciójára, és további 2,6 milliárdot a Duna korzó újjáépítésére. Csakhogy az elmúlt három évben egyetlen forint sem érkezett meg a beígért pénzből, miközben az épületek állaga tovább romlott. Fülöp Zsolt polgármester az elmúlt hetekben a helyi médiának többször is jelezte, nem kizárt, hogy a kereskedőház miatt hamarosan a Fő téren is forgalomkorlátozásokat kell bevezetni. A szentendrei polgármester júliusban jelentette be, hogy az elmaradt támogatások miatt összefog a hasonló problémákkal küzdő Vác vezetésével. A váci belvárosban is több történelmi épület jutott az összeomláshoz közeli állapotba, holott rekonstrukciójuk az ígért állami támogatásból megoldható lenne. A 2017-es kormányrendelet alapján a városnak 4 milliárd forint járna a munkálatok finanszírozására. Fülöp Zsolt szentendrei és Matkovich Ilona váci polgármester szerint a projektek a Magyar Turisztikai Ügynökségnél akadtak el, ezért közös levélben fordultak Guller Zoltánhoz, az ügynökség vezérigazgatójához, aki a turisztikai térségek fejlesztésével kapcsolatos állami feladatok koordinációért felelős miniszteri biztos is. Tájékoztatásuk szerint az MTÜ vezetője még nem reagált a megkeresésükre. Fotó: Ivándi-Szabó Balázs /24.hu A 24.hu júniusban számolt be arról, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség jelentős összegeket osztott szét egyedi turizmustámogatások címén. Például felcsút fideszes vezetése viszont például másfél milliárd forintot kért az árvízcsúcs-csökkentő tározó környezetének turisztikai célú fejlesztésére.