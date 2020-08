A feledés homályában a Tarlós-éra ügyei

Gyanút kelt a szakemberekben, hogy milyen gyorsan és milyen kevés információt szolgáltatva fejlesztette ki Oroszország az első új koronavírus elleni vakcinát.

Vlagyimir Putyin orosz elnöknek sikerült tematizálnia a világelső Covid-vakcina bejelentésével a járvánnyal kapcsolatos nemzetközi közbeszédet. Azóta más országok tudósai is azt találgatják, mijük lehet az oroszoknak? A szokásos, kontrollált tudományos utakon ugyanis eddig semmi perdöntő információ nem látott napvilágot az orosz vakcinakutatás eredményeiről. Moszkva a hivatalos nyilatkozatok szerint a Sputnik-V névre keresztelt vakcina tömeges beadását tervezi, holott a gyógyszer-jelöltek sorsáról döntő tesztelés harmadik fázisa, a tömeges próba még csak most kezdődik majd. Ezalatt is számos olyan nem kívánt mellékhatás, egyéb következmény derülhet ki, ami miatt a vakcina veszélyes lehet az emberekre. A Moszkvai Klinikai Kísérleti Szervezetek Szövetségének (Acto) vezetője, Svetlana Zavidova azt nyilatkozta az orosz MedPortal webhelynek, hogy a készítményt az első és a második fázisban mindössze 76 emberen próbálták ki. Arra már a Qubit portál emlékeztet, hogy a Sputnik-V két különböző adenovírust (többek között a nátháért is felelős vírus is adeno) tartalmaz, a 26-os és az 5-ös fenotípusút. Utóbbi használatát kifogásolja a Science, amely felidézi, hogy 2007-ben a Merck HIV-vakcinájának klinikai vizsgálatait kellett félbeszakítani, miután kiderült: az 5-ös adenovírussal szervezetbe vitt fehérjekódoló gének csak növelték a fertőződés esélyét. Az orosz bejelentéssel szembeni szkepszist már az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egy július végi reakciója is megalapozhatta. Oroszország akkor jelentette be, hogy már 2020 végén vagy 2021 elején elkezdik a vakcina tömeggyártását. Erre a WHO emlékeztetett: eddig hat vakcinajelöltet jegyeznek, amelyek hivatalosan a tesztelés utolsó fázisában járnak, az orosz készítmény azonban nincs köztük. A WHO felhívta Oroszország figyelmét, hogy a COVID-19-cel szembeni védőoltás létrehozásakor kövessék a nemzetközi irányelveket. - Egyelőre csak orosz törzskönyve van a vakcinának, ezért az csak Oroszországban hozható forgalomba – mondta lapunknak egy, a hatósági engedélyezésben jártas hazai szakember. Magyarországra csak akkor kerülhetne a készítmény, ha az orosz oltóanyagnak lenne az Európai Gyógyszerhatóság (EMA) által kiadott törzskönyve is. Ám ahhoz, hogy ezt a vakcina megkapja, a legkedvezőbb esetben is félévre volna szükség, és csak azután alkalmazhatnák az Unió területén. De ilyen a bejegyzést akkor lehet kapni, ha az európai gyógyszerhatóság garanciát lát arra, hogy az általa törzskönyvezett termékek biztonságosak és egyben hatékonyak. A szakértő megjegyezte: egyelőre szkeptikus az orosz bejelentéssel kapcsolatban. „Kicsit túl gyorsan mentek végig a klinikai vizsgálatokon.” Tudomása szerint nem sokat foglalkoztak a preklinikai fázissal, rögtön a humántesztelésbe csaptak bele. Úgy tudja: az oltóanyagban legyengített vírust használnak, amelytől jobb immunválasz remélhető, de többször is jelentkezhet láz, vagy egyéb nem kívánt hatás is. A Covid esetében ez akár veszélyes is lehet, mert föllobbanthatja a betegséget. Hozzátette: természetesen mindez csupán elmélet, hiszen magáról a vakcináról nem sokat tudni. - Egy biztos – állítja szakértőnk –, hogy az orosz vakcinát, az eddig megismerhető információk alapján, ő nem adatná be magának. - Nem lehet annyira rossz az az orosz vakcina – vélekedett lapunknak Falus Ferenc, egykori tisztifőorvos. Emlékeztetett arra, hogy ők voltak azok, akik szinte elsőként kormánybizottságot hoztak létre és tízféle vakcina próbálkozással álltak elő. A most bejegyeztetett oltóanyagot nagyrészt katonákon próbálták ki. A volt tiszti főorvos, aki egyébként volt moszkvai diák is, megjegyezte: Oroszországban több olyan oltóanyag is van forgalomban, amelynek nincs nemzetközi törzskönyve, így azokat csak az ország határain belül használhatják, exportálni nem tudják. A Sputnyik-V első adagjait két héten belül le fogják gyártani – jelentette be Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszter szerdai moszkvai sajtótájékoztatóján. Szerinte az oroszországi gyártás elsősorban a hazai igényeket fogja kielégíteni, de Moszkva lehetőséget kínál a vakcina külföldi előállítására is. A tárcavezető azt mondta, hogy az oltás önkéntes alapon kezdődik meg az egészségügyi alkalmazottak között, de ajánlott a pedagógusok számára is.