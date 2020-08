20,5 millió felett a koronavírus-fertőzöttek száma a világon

Nemzetközi sajtószemle, 2020. augusztus 13.

A vezércikk megállapítja, hogy már megint ellopták Fehéroroszország jövőjét. Alekszandr Lukasenko, a régi vágású orosz gondolkodásmód dinoszaurusza a szavazócédulákkal együtt ismét csak elodázta a lakosság reményét, hogy új hajnal virrad. Ám a helyzetben teljesen új, hogy a társadalom hatalmas rétegei hagyták faképnél az elnököt és voksoltak a karizmatikus ellenzéki jelöltre. Tyihanovszkaja már a kampánygyűléseket óriási tömegeket vonzott azzal az ígérettel, hogy szabad és tisztességes választásokat ír ki, elengedi a politikai foglyokat (köztük saját férjét) és véget vet a diktatúrának. A polgárok leküzdötték félelmüket és változást akarnak. Szabadulni az államfő stagnáló, paternalista és sorvadó rezsimjétől. Az ellenzéki kihívó valószínűleg nyert az urnáknál, de Lukasenko meghamisította az eredményt. Úgy néz ki, hogy Tyihanovszkaját előbb több órára őrizetbe vették, majd arra kényszerítették, hogy hagyja el az országot. Amit felolvastattak vele, arról ordít, hogy a rendőrállam adta a szájába. De az is az elnök vereségét tanúsítja, hogy lekapcsolták az internetet és a karhatalom elárasztotta az utcákat. Ilyesmit nem az csinál, aki nyert. A politikus alighanem abban bízik, hogy átvészeli a vihart, ha lelki társához, Vlagyimir Putyinhoz törleszkedik, legalábbis egy időre. Ám azzal nem tud mit kezdeni, hogy alapvetően megváltoztak a 9,5 milliós lakosság érzelmei. Merthogy az embereknek elegük van. Előbb vagy utóbb eljön a hajnal, amire most vasárnap szavaztak.

A belorusz fejlemények megvilágítják, hogy az EU-nak egyre nagyobb gondot okoz, miként reagáljon az autokratákra. Bírálók szerint a szervezet sokszor vonakodik szembeszállni azokkal, akik megsértik az emberi jogokat, Minszktől, Kairón át Hong Kongig. Nem nagyon akaródzik neki határozottan fellépni. Nem fűlik a foga egyértelmű lépésekhez, mert fontosabbak a politikai megfontolások, illetve azok a kompromisszumok, amelyekre mind inkább rákényszerül a soraiban terjedő visszaélések és lopakodó tekintélyelvűség miatt. Charles Grant, az Európai Reformközpont nevű agytröszt igazgatója ezt úgy ragadja meg, hogy az unió kettős mércét alkalmaz a külpolitikában, pedig több következetességre és egységre volna szükség. A belorusz viszály pedig éppen azt tanúsítja, amit egyes elemzők már jó ideje hangoztatnak, hogy ti. mélyebb ellentét van az integráció érdekei és értékei között. Így feloldotta a szankciók egy részét Fehéroroszország ellen, nehogy Putyin karjaiba terelje Lukasenkót, ám az ilyen egyezség nemigen egyeztethető össze azzal a kinyilatkoztatással, miszerint Brüsszel a külkapcsolatokban az „egységes és oszthatatlan emberi jogok megőrzésére helyezi a fő hangsúlyt. Bajban van Hong Kong miatt is, aminek a háttere az, hogy az idén elvileg alá kellene írni a régen várt befektetési megállapodást Kínával. Emellett félő, hogy a belső gondjai aláássák nemzetközi hitelét. Fegyelmi eljárást indított Magyarország és Lengyelország ellen, mivel azok a tekintélyelvűség felé tartanak. A Carnegie Europe elemző intézet vezetője, Rosa Balfour arra figyelmeztet, hogy a lopakodva nyomuló autokraták érdeke a megosztott Európa, amelynek nincs ereje vagy akarata, hogy szembeszálljon más autoriter rendszerekkel. Ám ez igen veszélyes. A bajok részben abból erednek, hogy a külpolitikai döntéseket egyhangúan kell meghozni, ám annak révén Magyarország, illetve kicsiny országcsoportok megakadályozhatják a közös akciókat. Vagy csak engedmények fejében adják áldásukat azokra. A holnapi online külügyminiszteri konferencia megmutatja, hogy a 27-ek megtalálták-e a módját, miként segítsenek lazítani a mind keményebb szorítást, amit az olyan vezetők fejtenek ki saját országukra, mint Lukasenko.

A luxemburgi diplomácia vezetője azt mondta, nincs mese, szankciókat kell hozni a belorusz elnök ellen, ezúttal nem lehet elfordítani a fejet és semmit sem tenni. Ám mégsem valószínű, hogy már holnap eredményre jutnának a tagállamok, mert lényeges nézeteltérések vannak közöttük. Először is – hangsúlyozta Asselborn – egységes álláspontot kellene kialakítani, hogy nyomást tudjanak gyakorolni Lukasenkóra. Annál is inkább, mert a fehéroroszok közül igen sokan számítanak az EU-ra. Csakhogy ehhez előbb meg kellene győzni az olyanokat, mint Orbán Viktor. Ám ő nemrégiben a még érvényben lévő megtorló intézkedések eltörlése mellett foglalt állást, beleértve a fegyverszállítási tilalmat. Válaszul az államfő arról szólt a minszki találkozón, hogy az EU-n belül Magyarországot tekinti legszorosabb partnerének. Ehhez képest a lengyel kormányfő most az uniós csúcsértekezlet összehívását sürgeti, miután a belorusz ellenzék azt követeli, hogy vessenek véget a korrupciónak és szavatolják a véleményszabadságot.