A főút szélén segítettek világra egy kislányt a mentők

A szülők és a diákok tüntetnének, a főigazgató szerint viszont már nincs mit tenni.

A gödöllői Angol-Magyar Érdekeltségű Gimnázium és Szakgimnázium a mai nappal megszűnt – jelentette be kedd délután az intézmény Facebook-oldalán Galgóczi Ferenc főigazgató. Mint írta, nem így készültek a tanévre, de a mai napon tudta meg, hogy csökkentett állami támogatást kapnának szeptembertől, amivel lehetetlenné vált volna az iskola további működése. A bejelentés azért is érdekes, mert augusztus 9-én még arról lehetett olvasni, hogy az iskola technikummá válik.



– Mi egy magániskola vagyunk, ami állami feladatot lát el, erről szerződésünk van az Innovációs és Technológiai Minisztériummal (ITM). Az Államkincstár azonban nem fogadta el ezt a szerződést a következő tanévre, pedig a minisztérium még módosított is rajta – nyilatkozta lapunknak Galgóczi Ferenc. Elmondása szerint az iskola éves szinten mintegy 80 millió forintból működik, a támogatáscsökkenés pedig legalább 30 milliós mínuszt jelentett volna. Tandíj nincs, így a kieső összeget sehogy sem tudták volna kigazdálkodni. – Jobbnak láttam, ha most szűnik meg az intézmény, mint tanév közben. Így legalább még van esély átíratni a gyerekeket másik iskolába – fogalmazott a főigazgató. Ám még így is mintegy 180 diák és 20 pedagógus helyzete vált bizonytalanná. Galgóczi Ferenc megígérte, minden gyermeknek segítenek új iskolát találni. Az érintett szülőket és diákokat – egy héttel a tanévkezdés előtt – hidegzuhanyként érte az iskola bezárásának híre, többen demonstrációt is szerveznének az épület elé. A kialakult helyzetről érdeklődtünk az ITM-nél is, ám egyelőre nem kaptunk tájékoztatást.