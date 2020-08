A járvány miatt ismét bezárnak az iskolák és az óvodák Szöulban

Az agyi és gerincsérüléseket szenvedett gyermek először tölthetett egy szabad hétvégét szülei társaságában.

Az egy évvel ezelőtt bekövetkezett tragédia óta ritkán érkezik hír annak a most már hetedik évében járó francia kisfiúnak a gyógyulásáról, akit a Tate Modern múzeum tizedik emeleti teraszáról lökött le az akkor 17 éves Jonty Bravery. Az agyi és gerincsérüléseket szenvedett gyerek először tölthetett egy szabad hétvégét szülei társaságában. Szülei ezúttal is a GoFundMe portálon hozták nyilvánosságra a gyógyulásával kapcsolatos fejleményeket. A kiválasztott fórum nyilván nem független attól, hogy a kisfiú ápolásának költségeihez jelentős mértékben hozzájárult az az eddig 240 ezer fontot (csaknem 940 millió forint) kitevő összeg, ami közösségi adakozásból gyűlt össze. Ahogy az odaadó, egyben nagyon visszafogottnak tűnő szülők a napokban jelezték, „kis lovagjuk” először mehetett rövid vakációra a tragédia óta. Nagyon élvezte a tengerpartra tett kirándulást és „boldogan épített homokvárat egy barátjával”. Az ifjú beteg napjai nagy részét változatlanul tolókocsiban tölti, de támogatással már képes néhány lépés megtételére, sőt újabban a lépcsőmászást is gyakorolja. A szülők hozzátették, hogy a „nagyon lassú” javulás során gyermekük lélegzése és emlékezőkészsége is fejlődött. A pozitívumok közé tartozik még, hogy próbál énekelni és tanulni is. A kisfiút egy hónapig kezelték egy angliai kórházban, rehabilitációja pedig Franciaországban folyik. Az autizmussal és súlyos személyiségzavarral küzdő Jonty Bravery ügye az év elején bíróság elé került. A nyáron 15 év börtönbüntetésre ítélt fiatalember a londoni Hammersmith és Fulham önkormányzat felügyeletére volt bízva. A nyugat-londoni kerület jóléti osztályának tevékenysége komoly vizsgálat tárgyává vált. Jonty annak ellenére járhatott-kelhetett szabadon Londonban, hogy videófelvétel rögzíti határozott szándéknyilatkozatát egy előre kitervelt emberölésről.