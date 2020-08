Kockázatos műtrágya: betilthatnák az ammónium-nitrátot

Bár – számos nyugati példa nyomán – Magyarországon is tilthatnák az apokaliptikus libanoni robbanást előidéző műtrágya-fajta forgalmazását, az Orbán-kabinet egyelőre ellenáll.

A libanoni ammónium-nitrát-robbanás nyomán hazai szakemberekben felmerült, hogy – több nemzetközi példához hasonlóan – Magyarország is be kellene tiltani az anyag bolti forgalmazását – értesült a Népszava. Bár az Európai Unióban létezik központi, a hangsúlyt a tilalomra helyező szabályozás e robbanásveszélyes anyag kezelésére, a termék kereskedelmi keretei államonként jelentős eltéréseket mutatnak. Míg például Németországban az eladás lényegében tilos, a végfelhasználói értékesítés Franciaországban, az – immár EU-n kívüli – Egyesült Királyságban, vagy éppenséggel Magyarországon is engedélyezett. Hasonlóan megengedő a hatóság a volt szocialista országokban, de az Egyesült Államokban és Dél-Amerikában is. Ennek megfelelően, miközben a 2007-es EU-irányelv szerint 20 százaléknál nagyobb nitrogéntartalmú anyagot nem lehetne eladni, lényegében minden hazai gazdaboltban változatlanul kapható 34 százalékos nitrogéntartalmú ammónium-nitrát. A lehetőséget szakértők szerint az unióban az erős – főképp francia – mezőgazdasági lobbi tartja életben. A gazdák épp magas nitrogén-tartalma, így alacsonyabb fajlagos és szállítási költségei, illetve gyors felszívódása miatt kedvelik az ammónium-nitrátot. Mindazonáltal a műtrágyát számos szakmai bírálat éri. Amellett, hogy robbanásveszélyes, savanyítja a termőföldet és hiányoznak a termékből a növények számára szintén fontos adalékok, mint például a foszfor, a kálium, a kalcium, a magnézium, a vas, a bór vagy a – például a repcéhez szükséges – kén. Alkalmazása összességében jellemzően kedvezőtlenebb termésátlagot hoz. Valószínűleg mindezek okán a Magyarországon forgalmazott műtrágyáknak immár csupán kisebb hányadát teszi ki a tiszta ammónium-nitrát. A KSH kimutatása szerint tavaly Magyarországon 416 ezer tonna nitrogén-hatóanyag került a földekre. Messze a legnépszerűbb a szintén ammónium-nitrátból előállított, ám kalcium- és magnézium-karbonáttal kevert, kisebb nitrogéntartalmú pétisó, amely ily formán nem is robbanásveszélyes. Ezen kívül számos egyéb összetételű és veszélytelen műtrágya-típust is gyártanak-forgalmaznak. Az Agrárgazdasági Kutatóintézet utolsó részletes elemzése szerint, míg 2016-ban 715 ezer tonna úgynevezett mészammon-salétromos műtrágyát adtak el (ezek közé tartozik a pétisó is), ammónium-nitrátból 104 ezer tonna fogyott. Bár tehát a tiszta ammónium-nitrát számos helyettesítő termékkel kiváltható lenne, vélt előnyei miatt valamennyi piaci érdeklődés változatlanul mutatkozik iránta. Így szakértők szerint az egyetlen megoldás a végfogyasztói forgalmazás tilalma lenne. Az ammónium-nitrát tárolásának hazai szabályozása természetesen szigorú. A több tucat kereskedő nem tárolhat egy helyen 314 tonnánál többet, de a jellemző mennyiség ennek töredéke. A gyártónál természetesen tetemesebb mennyiségek halmozódhatnak fel, így rájuk szigorúbb tárolási feltételek is vonatkoznak. Magyarország messze legnagyobb műtrágya-gyára a pétisó nevét is adó pétfürdői Nitrogénművek. A hatósági nyilvántartás szerint üzemük 2016 óta napi 1400 tonna ammónia előállítására képes. Ez nem kis mennyiség, hisz Bejrútban 2700 tonna ammónium-nitrát robbant be. Igaz, ezt több szerencsétlen körülmény együttállása idézte elő. Nagy mennyiségű ammónium-nitrátot részint tilos tartósan zárt raktárban tárolni. De még ez sem vezet önrobbanáshoz, csak ha valamilyen gyújtóláng elindítja a láncreakciót. Az anyag tűzveszélyességére ugyanakkor jellemző, hogy űrhajók hajtóanyagaként is szolgál. Bár a gyárnál nem találtunk nyilatkozót és a tulajdonost, Bige Lászlót sem értük el, a szabályok betartására mostanság különösen is ügyelhetnek a cégnél. Az Orbán-kurzus által kevéssé kedvelt nagyvállalkozó szolnoki vegyiüzemeiben ugyanis tavaly a hatóságok – így például a rendőrség és a katasztrófavédelem – több látványos razziát tartott, aminek nyomán meg is tiltották Bige – többek között műtrágyát is gyártó – szolnoki egysége működését. Ezt a hatósági lépést néhány hónapra rá a bíróság is eltúlzottnak és szakszerűtlennek ítélte, aminek nyomán újraindulhattak az egységek. Habár tehát a Bige László vegyigyárai mögötti hatósági ellenőrzések mögött hatalmi önkény körvonalazódik, a katasztrófavédelmi szabályok betartására, ha lehet, bizonyára még inkább ügyelnek.



Sűrűn ellenőriznek Magyarországon a katasztrófavédelmi törvény szabályozása alá tartoznak azok a veszélyes üzemek, amelyek telephelyein meghatározott mennyiséget meghaladó mértékben vannak jelen az EU-s és a hazai jogszabályok szerint besorolt veszélyes anyagok, köztük az ammónium-nitrát és változatai - közölte megkeresésünkre a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága (OKF). Mivel a vegyület robbanóképes, valamint égésekor veszélyes gázok keletkezhetnek, a szabályzók szigorú iparbiztonsági hatósági felügyeletet írnak elő - szögezik le. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzése érdekében a katasztrófavédelem engedélyezi a veszélyes üzemek létesítését és a tevékenység megkezdését. Ilyenkor jóvá kell hagyniuk többek között a biztonsági nyilvántartást és a védelmi terveket is. A katasztrófavédelem a veszélyes üzemeket évente rendszeresen, de szükség esetén soron kívül is ellenőrzi. A különböző műtrágyák, laboratóriumi oxidálószerek, ipari robbantószerek, vagy pirotechnikai eszközök alapanyagául szolgáló ammónium-nitráttal és készítményeivel hazánkban több mint ötven üzem foglalkozik. Az ammónium-nitrát és az abból készült termékek folyékony-, gél- és granulátum-állapotban, illetve különböző összetételben fordulnak elő. Ezek biztonságos tárolására és szállítására különleges, Magyarországon is érvényes nemzetközi előírások vonatkoznak. A halmazállapottól és töménységtől függően fontos szempont például, hogy zárt tartályban, száraz helyen, gyúlékony anyagoktól és gyújtóforrástól, valamint hőtől távol kell tartani, éghető anyagokkal nem tárolható együtt. Más esetben előírás, hogy vízzel nem érintkezhet, ömlesztett tárolása tilos, illetve el kell különíteni az erősen lúgos anyagoktól, üzemanyagoktól és más vegyszerektől. Mindemellett fontos a további, például tűzvédelmi szabályok betartása, a tárolási határidő figyelembevétele, de a kiürített csomagolóeszközöket sem szabad szabályos mentesítés nélkül újrahasználni - vázolja az OKF. A forgalmazás esetleges tilalmával kapcsolatos felvetésünkre a hatóság válaszában nem tért ki.

20 százalék lehetne legfeljebb a műtrágyák nitrogéntartalma az EU-szabályok szerint