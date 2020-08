Visszavonta a kormányhivatal a pilismaróti sóderbánya engedélyét

Hajdú-Biharban pedig egy, a romániai Nagyváradról ingázó szakorvos-jelölt kapta el a kórt.

Lélegeztetőgépen van egy koronavírussal fertőzött orvos, aki a mátészalkai kórházban dolgozik – tudta meg az RTL Híradó . Az intézmény azt közölte, két orvos kapta el a kórt, emiatt a bőrgyógyászati szakrendelés átmenetileg szünetel. A televízió észrevette Muraközi Istvánnak, a Hajdú-Bihar megyei Berettyóújfalu polgármesterének Facebook-bejegyzését is arról, hogy a helyi kórház egyik orvosa is elkapta a kórt. A polgármester azt írta, hogy ő is a „közösségi médiából” értesült: a Gróf Tisza István Kórház egyik orvosának tesztje pozitív lett. Az ügyben a polgármester azonban hiába próbált meg tájékozódni, de mint írta, a hatályos kormányrendelet értelmében ilyen esetről ő nem kaphat tájékoztatást.