Rendkívüli állapotot hirdettek, miközben a város egy része porig égett

Wisconsinban lényegében elszabadult a pokol, miután hátba lőttek egy férfit, tüntetések kezdődtek, a demonstrációkkal párhuzamosan azonban elszabadult az utcai erőszak és a fosztogatás - a fekete közösség kívülről érkező fehérekről beszél.

A wisconsini Kenoshában kedden folytatódtak az erőszakos tüntetések és a gyújtogatások, amelyek vasárnap kezdődtek, miután rendőrök hátba lőttek egy afroamerikai férfit. A megmozdulásokat és az erőszakot az éjszakai kijárási tilalom sem csökkentette. A Michigan-tó délnyugati részénél fekvő városban az afroamerikaiak üzleti negyedét csaknem teljesen lángba borították, boltokat fosztottak ki és járókelőket támadtak meg. Egy tüntető szerint a városon kívülről érkező fehérek tették ezt. A tüntetők ugyanazt skandálták, amit a Minneapolisban május végén rendőri intézkedés közben meghalt George Floyd halála utáni tüntetéseken "nincs igazság, nincs béke!". A zavargások vasárnap este kezdődtek, miután a városban két rendőr egyelőre tisztázatlan körülmények között többször hátba lőtte Jacob Blake 29 éves afroamerikai férfit. Blake-et még vasárnap megoperálták, a kórház jelentése szerint állapota stabil. A családja kedden arról számolt be a sajtónak, hogy a férfi deréktól lefelé valószínűleg egy ideig béna lesz, de az orvosok abban bíznak, hogy javulni fog az állapota, ahogy szívódik fel a sebesülések okozta duzzanat. A rendőröket azonnal felfüggesztették, kényszerszabadságra küldték és megkezdődött az ügy kivizsgálása is. Kenoshában a rendőröknek nincs testkamerájuk. A lövöldözésről nyilvánosságra került videót egy járókelő készítette a mobiltelefonjával. Kenoshában vasárnaptól éjszakai kijárási tilalmat rendeltek el, és Tony Evers, Wisconsin állam demokrata párti kormányzója a városba vezényelte a Nemzeti Gárdát is. A Nemzeti Gárda és a rendőrség tagjai füstbombákkal és gumilövedékekkel próbálták meg oszlatni a tüntetőket. A Black Lives Matter (BLM, Fekete életek számítanak) mozgalom helyi vezetője, Clyde McLemore kedden újságíróknak azt mondta: a demonstrációt addig folytatják, amíg a rendőröket bíróság elé nem állítják. "A város lényegében porig égett, épületről épületre égett le" - jelentette ki újságíróknak Zach Rodriguez, a megyei kormányhivatal igazgatóságának egyik tagja, hozzáfűzve, hogy "ebből elég volt". Evert kormányzó kedd délután bejelentette: rendkívüli állapotot hirdet a városban, és százról 250-re növeli a Nemzeti Gárda kirendelt tagjainak létszámát. A demokrata párti politikus hangsúlyozta: a Nemzeti Gárdának biztosítania kell a tüntetők biztonságát, valamint meg kell védenie az épületeket és a kulcsfontosságú infrastruktúrát. Kedden délután több amerikai sajtóorgánum is arról adott hírt, hogy Jacob Blake két nő verekedésébe próbált meg beavatkozni, amikor a rendőrök rálőttek. A kenoshai zavargások nyomán ismét tüntetések kezdődtek Wisconsin több városában, Minneapolisban, New Yorkban és a szövetségi fővárosban, Washingtonban is. kjj \ kpj \ gtr