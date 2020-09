Orosz rulettel indul a kézi BL

Szombaton rajtol a női Bajnokok Ligája, a két magyar érdekelt a címvédő Győr és a teljesen átalakult Ferencváros.

A vírus által teljesen átírt és végül berekesztett előző szezon után ma indul Európa második legnépszerűbb sportágának legnagyobb tekintélyű sorozata, a Bajnokok Ligája: a lebonyolítás teljesen megváltozik, a két nyolccsapatos csoportra szűkített mezőnyből nem fog kilógni semelyik félamatőr csapat, merthogy ilyenből már egy sem fér be. Ez nyilvánvalóan emeli a színvonalat és ebben bizony a magyar csaptoknak is főszerep juthat. Kiváltképp a 2017-es, a 2018-as és a 2019-es győztes Győri ETO-nak, amelyik a kézilabdázás Dream Team-jét üzemelteti az Audi Arénában. A csapat erejét mutatja, hogy két és fél éves veretlenségi szériát tud maga mögött a sportág prémium sorozatában. Bartha Csaba klubelnök nem is szerénykedett a célok megfogalmazásakor: a Final Four elérése a minimum, a döntő elérése az elvárt, a végső győzelem pedig a remélt célkitűzés, mondta. A csapat ugyan elveszítette a visszavonult Kiss Éva és Kari Grimsbö kapusokat, és a jobbszélső Bódi Bernadett, valamint Jana Knedlikova is távozott, de a helyükre érkezők (Silje Solberg és Laura Glauser kapusok, valamint a jobbszélső Lukács Viktória) révén a hírhedt norvég kemény mag sem puhult fel. A csapat a rekordhosszúságú, 2018 januárjától íródó 37 meccses veretlenségi sorozatára építhet a BL-ben, meg arra, hogy a nyáron a Nemzetközi Kézilabda Szövetség szavazásán Stine Oftedalt, a Győr norvég irányítóját kiáltották ki a világ legjobb női játékosának! Noha a Győrt tétmeccsen utoljára akkor kapták el, amikor még dinoszauruszok jártak a földön, egy felkészülési meccsen óriási pofont kapott: méghozzá az FTC-Rail Cargo Hungariától. A 24-16-os FTC-től elszenvedett nyári vereséget nem kell túlgondolni semelyik oldalról, de azért mutatja: a Népligetben a majd féléves szünet alatt levezényelt generális vérfrissítés jó úton halad. Főleg, hogy a fővárosi zöldek a jövő csapatát építik: az előző szezon legjobb 23 éven aluli játékosának Háfra Noémit választották a kontinensen, míg Klujber Katrin 82 góljával a BL második legeredményesebb góllövője volt. Mellettük három német játékos – Emily Bölk, Alicia Stolle és Julia Behnke – beépítése, valamint a tapasztalt holland világbajnok, Angela Malestein és a magyar élvonal egyik legnagyobb ígérete, Kisfaludy Anett rendszerbe illesztése is sikeresnek tűnik. Mindkét magyar egylet orosz ellenféllel kezd, a lappangó vírus miatt azonban az orosz rulett most egészen más értelmet kap.