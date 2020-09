Munkanélküliek százezreiért aggódik a szakszervezet: a tb-rendelet visszavonását követelik

Azonnal vonja vissza a kormány a tb-rendeletet, amely szerint már az életmentésért is fizetni kell azoknak, akik hat havi társadalombiztosítási hátralékot halmoznak fel – reagált közleményben a Magyar Szakszervezeti Szövetség a legújabb szigorításra.

Elfogadhatatlan a sürgősségi ellátás, az életmentés kifizettetése a tb-hátralékosokkal – közölte a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ), amely felszólította a kormányt, azonnal vonja vissza az új tb-rendeletet. Mint Kordás László, a MASZSZ elnöke fogalmazott: a hatalom a járvány első hullámában legalább kétszázezer munkanélkülivé vált embert hagyott az út mellett, és hiába ígérte a miniszterelnök, a kormány nem segített rajtuk. Ők minden keservesen megkeresett fillérüket a megélhetésre fordítják, így elképzelhető, hogy nem futja nekik a havi 7-8 ezer forintos tb-járulékra. Közülük vélhetően rengetegen már hátralékosok. Sokan pedig nem tudják, hogy a fizetés nélküli szabadság idejére a munkáltató nem fizeti a társadalombiztosítási járulékot sem, ezt a kieső részt magának a munkavállalónak kellene külön pótolnia. A MASZ elnöke emlékeztetett: tavaly decemberben az akkor jóváhagyott új tb-törvényt is élesen bírálták, és levélben szólították fel Áder János köztársasági elnököt, hogy ne írja alá. Pedig az még „csak" a járóbeteg ellátást, a gyógyítást vonta meg azoktól a hátralékosoktól is, akik a szociális helyzetük miatt helyben sem tudnak fizetni. Áder akkor hangulatkeltésnek minősítette az advent idejére időzített szakszervezeti tiltakozást, miközben ő ugyanebben az ünnepi hangulatban aláírásával szentesítette a legelesettebbeket is kirekesztő tb-törvényt. Ez az újabb rendelet azonban még a tavalyinál is durvább – állítja Kordás László. Akkor a kormány legalább azt bizonygatta, hogy a sürgősségi beavatkozás „természetesen" továbbra is mindenkinek ingyenes lesz. Hát eddig tartott – állapította meg. A MASZSZ elnöke az orvosokért is aggódik. El sem tudja képzelni, hogyan fogja megmondani egy gyógyításra, életmentésre felesküdött ember a betegének: nem tud rajta segíteni, ha nem fizeti ki a beavatkozás akár több százezer forintos költségét. Ezzel a rendelettel a hatalom az orvosokra hárítja a döntés felelősségét, ami szintén embertelen megoldás.