Megnevezte azt a „csekély súlyú mulasztást” a médiahatóság, amiért nem hosszabbították meg a Klubrádió frekvenciáját

Mérsékelten jó ízlésre valló módon a New York-i ikertornyok elleni terrortámadás évfordulójára, szeptember 11-ére időzítettek tüntetésüket a „vírushisztéria” ellen tiltakozók.

A demonstráció elnevezése, a „COVID 9.11.” arról tanúskodott, hogy az egybeesés nem a véletlen műve. Másfelől sikerült azt a napot kiválasztani, amikor Magyarországon minden eddigi negatív csúcsot megdöntött a 24 óra alatt beazonosított fertőzöttek száma.

A „normális élet érdekében” országszerte meghirdetett tüntetések „központi helyszíne” a fővárosi Szabadság tér volt, a főszervező pedig Dr. Gődény György „szakgyógyszerész”, azaz Doktor Gődény. Korábban ő egy pénznyelő kamupárt prominenseként mártózott meg a közéletben, mostanában pedig vírusrelativizáló nézeteivel iparkodik ismertségre és támogatókra szert tenni. A maga műfajában nem is csinálja rosszul: akad olyan videója, amelyre már több mint egymilliószor kattintottak rá.

A kopasz, nagy fekete szakállú, megnyerő stílusban beszélő Doktor Gődény a maszkviselést bohóckodásnak tartja, és nem hisz abban, hogy az új járvány nagyobb veszéllyel fenyegetne, mint egy átlagos influenza. A rivaldafényt arra is felhasználja, hogy egy cég táplálék- és étrendkiegészítő termékcsaládját reklámozza. Valamiből nyilván élni kell.

Amikor a Magyar Orvosi Kamara nemrég közleményben határolódott el a mind nagyobb publicitást és hangerőt elérő vírusszkeptikus vagy egyenesen vírustagadó személyektől, utalt rá, hogy közéjük sorolja Doktor Gődényt is. A vírustüntetések főszervezője előzetesen olyan „nagy érdeklődést” tapasztalt, hogy abban bízott, „Magyarország legkiterjedtebb megmozdulását fogjuk létrehozni”. Ehhez képest péntek délután, amikor kezdődnie kellett volna a demonstrációnak, csak pár százan lézengtek a Szabadság téren. Doktor Gődény nem látszott csalódottnak. A rendezvényt – számolt be lapunknak – 1200 főre jelentette be a rendőrségnek, de már akkor is elégedett lenne, ha csak három normális ember eljönne. „Az oroszokat is néhány száz ember űzte ki az országból!” – szólt közbe egy lelkesült hang. Ha mást nem is, azt Doktor Gődény javára írhatjuk, hogy szereti az amerikai focit. Érdeklődésünkre elmondta, hogy a Nyíregyháza Tigers csapatában játszott, majd egy szezont lehúzott a Debrecen Gladiatorsban is. Az NFL-ből a Seattle Seahawks a kedvence.

A szovjet katonai obeliszk előtt felállított színpadnál feliratok vezettek be a demonstráció szellemi tartományába: „A háttérhatalmat nem érdekli az ember”, „COVID=Gazdasági bűncselekmény és társadalmi megosztás”. Két férfi transzparenst hozott: „Le a vírusdiktatúrával!”. Egy fiatal férfi a CÖF, a békemenetes Civil Összefogás Fórum zászlaját terítette a hátizsákjára. Felbukkantak szélsőjobbos tüntetésekről ismert figurák is, tőlük eltekintve jellemzően konszolidált benyomást keltő – eltérő korosztályhoz tartozó – emberek gyűltek össze. Kérdésünkre egy idősebb nő közölte, hogy szeretné megismerné a hivatalostól eltérő álláspontokat is, de nem tartja magát vírustagadónak. „Valami biztosan van, de pandémia nincs, az biztos” – cáfolta aztán saját magát. Eltűnődött, amikor szerettük volna megtudni, igényt tartana-e gyógykezelésre, ha komoly tünetekkel mégis elkapná a koronavírust: „Jó kérdés. Nagyon félek a hagyományos orvoslástól…” A létszám már az ezerhez közelített, amikor jókora késéssel színpadra lépett Doktor Gődény. Felkérte a jelenlévőket, hogy „ne bántsuk azokat, akik maszkban jönnek”. Maszkot máskülönben főleg csak újságírók viseltek. A felszólalók sorában az Apaszív Egyesület alapítója 25 percen keresztül beszélt, többek között a tanárokat korholta, akik annak ellenére asszisztálnak az intézkedésekhez, hogy „pontosan tudják, nincs járvány”. Felolvasták a Magyar Trianon Társaság elnökének üzenetét is, aki az életösztönünk ellen való „pénzuralmi globalizmust” ostorozta. A tanú című filmben Pelikán József gátőr hiába várta Doktor Kotászt, az ítéletvégrehajtót. A Szabadság téren az átszellemült arcokat látva konstatálhattuk: Doktor Gődény viszont nagyon is köztünk van.