Fődíjat ért, hogy eszébe jutott Feketeszakáll

Egymillió fontot, azaz csaknem 390 millió forintot nyert a – Magyarországon Legyen ön is milliomos! címmel ismert – Who Wants To Be a Millionaire? című brit kvízműsor versenyzője – írta meg a 24.hu a The Guardian nyomán. Az Egyesült Királyság egyik országos lapjának beszámolója szerint Donald Fear 57 éves történelem-politika szakos tanár 14 év után elsőként vitte el a műsor főnyereményét. A bátyja is járt már a műsorban, ő nem jutott el a végső kérdésig, de tavaly a jelenlegi főnyeremény felét, azaz 500 ezer fontot vihetett haza.