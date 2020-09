Karcsú lesz a beígért 1,5 százalékos nyugdíjkorrekció

916 új esetet találtak. Két idős beteg meghalt és péntekhez képest csaknem két tucattal nőtt a kórházban ápoltak száma is.



Rekordokat döntve tombol a járvány hazánkban: szombat reggelre 916 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 11 825 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma - derült ki a kormányzati tájékoztatási oldal legfrissebb adataiból. Meghalt két idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 633 fő, 4058-an pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 7134 fő. Az aktív fertőzöttek 42 százaléka, az elhunytak 59 százaléka, a gyógyultak 42 százaléka budapesti. Kórházban 282 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 15-en vannak lélegeztetőgépen. A mostani friss adat azt jelenti, hogy a héten már a harmadik napon döntött rekordot az igazolt új esetek száma.