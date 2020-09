Harmadik napja zúzza Görögországot a medikán (videó)

A görög hatóságok nem hajlandók senkit semmilyen indokkal a szárazföldre engedni.

Eddig mintegy kilencezren költöztek át a leégett móriai menekülttáborból a Kara Tepében kialakított új sátortáborba, köztük 213 koronavírus-fertőzött, akiket egy félreeső táborrészben elkülönítettek - számolt be a görög hírügynökség (ANA-MPA). A menekültek mindegyikét regisztrálták, hogy megkezdődhessen menedékjogi eljárásuk. Emellett az új típusú koronavírusra is tesztelték őket, és a fertőzötteket izolálták. A túlzsúfolt móriai tábor múlt héten égett le. A tűz miatt 12 ezer ember maradt fedél nélkül. A görög hatóságok szerint a tábor lakóinak egy kis csoportja gyújtotta fel a létesítményt, akiket feldühített, hogy a koronavírus-járvány terjedése miatt szigorú kijárási korlátozásokkal sújtották őket. Az üggyel kapcsolatban hat afgán állampolgárt, köztük két kiskorút vettek őrizetbe. Őket szombaton, illetve hétfőn hallgatják ki. Az utcák, ahol az emberek a móriai tábor leégése óta éltek, újra szabaddá váltak a közlekedés számára, hétfőtől pedig a környékbeli üzletek is kinyitnak - számolt be egy leszboszi hírportál. A hatóságok megtisztítják és fertőtlenítik a térséget. Humanitárius szervezetek kifogásolják, hogy az új sátortáborban az emberek nem jutnak megfelelő egészségügyi ellátáshoz, és azt követelik az athéni kormánytól, hogy szállítsák az embereket inkább a görög szárazföldre. A görög hatóságok viszont a Törökországgal 2016-ban megkötött megállapodáshoz tartják magukat, amelynek értelmében a menekülteknek mindaddig a szigeteken kell várakozniuk, amíg a menekültügyi eljárásuk le nem zárul. Akinek a kérvényét elutasítják, visszaküldik Törökországba.