Lengyelországban napi rekordot döntött az új fertőzöttek száma, de Ukrajnában is nagyon terjed a vírus

Belgiumban 5 százalékkal több beteg szorul kórházi kezelésre, mint egy nappal korábban.

Lengyelországban napi rekordot döntött a fertőzöttek száma: 1002 új esetet regisztráltak az elmúlt napban – közölte a varsói egészségügyi minisztérium a Twitteren. A halottak száma tizenkettővel növekedett. Az országban 78 330 fertőzöttje és 2282 halálos áldozata van a koronavírusnak. Eddig 63 861-en épültek fel a Covid-19-ből. Az egészségügy minisztérium közölte, hogy 1977 fertőzésgyanús embert kórházban kezelnek, 118 864-en karanténban, 11 494-en pedig járványügyi felügyelet alatt vannak. Romániában újabb 42 koronavírusos beteg haláláról számoltak be a hatóságok szombaton, ezzel meghaladta a 4400-at a járvány halálos áldozatainak száma. Az utóbbi 24 órában újabb 1333 embernél mutatták ki a koronavírust, ami nagyjából megfelel az utóbbi két hét átlagának, és csaknem 400-zal elmarad a héten regisztrált újabb rekordtól. Romániában eddig több mint 111 ezer embert diagnosztizáltak koronavírussal, közülük több mint 89 ezren meggyógyultak, így az ismert aktív fertőzöttek száma 18 ezerre tehető. A GCS adatsorában pénteken viszont a korábbinál 45 ezerrel több gyógyult jelent meg, miután egy miniszteri rendelet előírta, hogy nemcsak azokat a fertőzötteket minősítik gyógyultaknak, akiknek két koronavírus-tesztjük negatív lett, hanem a háziorvos is – telefonos konzultáció alapján – látatlanban gyógyultnak nyilváníthatja az otthoni elszigetelésben lévő fertőzötteket, továbbá azokat a tünetmentes fertőzötteket is kivezetik a statisztikából, akiket tíz nap után egy negatív teszttel kiengednek a kórházból. Így az új meghatározás szerint Romániában csak körülbelül 400-zal nőtt az utóbbi 24 órában az ismert aktív fertőzöttek száma. Továbbra is gyors ütemben terjed a koronavírus-fertőzés Ukrajnában, szombatra is több mint 3200 új beteget regisztráltak. Velük együtt az eddig azonosított fertőzöttek száma már megközelítette a 172 ezret, az elhunytaké pedig már meghaladta a 3,5 ezret – derült ki az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) által közzétett adatokból, amelyeket az egészségügyi minisztérium is megerősített. Az elmúlt napon 3240 új esettel 172 712-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig 48 újabb halálos áldozattal 3516-ra emelkedett, miközben eddig 76 754-en gyógyultak meg. Jelenleg 92 442 beteget kezelnek koronavírus-fertőzéssel, számuk 1924-gyel nőtt egy nap alatt. A héten szerdán regisztrálták a járvány kezdete óta a legtöbb új fertőzöttet, 3584-et, az eddigi legtöbb napi halálos áldozatot, 76-ot pedig kedden. – Belgiumban átlépte az ezret az új igazolt koronavírusos fertőzöttek napi átlaga – írta szombaton a helyi sajtó. A belga nemzeti közegészségügyi intézet legfrissebb statisztikái szerint az elmúlt héten naponta átlagosan 1071 ember koronavírus-tesztje lett pozitív. A fertőzés egyre gyorsabban terjed, az új esetek napi száma 77 százalékkal nőtt az utolsó két hét alatt. Jelenleg 390 beteg szorul kórházi ápolásra, 5 százalékkal több, mint pénteken, illetve 78 embert kezelnek intenzív osztályon, kilenccel többet, mint előző nap. A hét folyamán naponta átlagosan 41 embert vittek kórházba, ez meghaladja az előző héten jelentett napi 22 kórházi felvételt, valamint több mint kétszerese az azt megelőző hét 15,7-es átlagának. A járvány helyi megjelenése óta Belgiumban 9937 ember halt meg a betegség következtében. A fertőzések gócpontja továbbra is a flamand régió. A szomszédos Hollandiában is romlott a járványhelyzet. A holland közegészségügyi szolgálat szombati adatai szerint az elmúlt hét napban 8265 új esetet igazoltak, míg az azt megelőző héten ez a szám még 5427 volt. A kormány péntek este korlátozó intézkedéseket jelentett be. Mark Rutte miniszterelnök azt mondta: a helyzet riasztó, ezért van szükség az újabb rendelkezésekre, mivel el kell kerülni a teljes lezárást. A vasárnap életbe lépő intézkedések értelmében a vendéglátóegységeknek hajnali 1 órakor be kell zárniuk, valamint a rendelkezések tiltják az 50-nél több főre kiterjedő társadalmi eseményeket. Ez utóbbi alól kivételt jelentenek a vallási célú összejövetelek, a temetések, a tüntetések és a színházi előadások. A 17,5 millió lakost számláló országban eddig több mint 90 ezer esetet regisztráltak, és csaknem 6300 ember lett a Covid-19 betegség áldozata.