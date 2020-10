Pikó András: Kocsis Máté a józsefvárosiakon állt bosszút, de ez neki is fájni fog

Az országos tisztifőorvos úgy látja, a lakosság tehet a legtöbbet a fertőzés megfékezéséért.

Nem szabad belefáradnunk a koronavírus-járvány kezelésébe - figyelmeztetett Müller Cecília országos tisztifőorvos a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában. Az MTI összefolalója szerint a tisztifőorvos arról beszélt, hogy az utóbbi héten világszerte, így Magyarországon is megugrott az új fertőzöttek és a halálos áldozatok száma –Ez nem teljesen igaz, hiszen a napi halálozási és fertőzési kimutatások könnyen összevethetőek a Johns Hopkins Egyetem globális adatbázisából ; ráadásul az Our World in Data Telex által idézett) kimutatásából az is látható, hogy a környező országokban is sokkal több tesztet végeznek mint itthon, a PCR-tesztek számát tekintve csak Bulgária marad alattunk.