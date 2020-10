Nem vesznek részt az ellenzéki pártok Hadházyék blokádjában

Főként a járványhelyzettel indokolták a döntést.

Egyik ellenzéki párt sem vesz részt hivatalosan a három országgyűlési képviselő, Szél Bernadett, Hadházy Ákos és Szabó Szabolcs által meghirdetett autós blokádban, amelyet az MTVA Kunigunda utcai székházához szerveznek október 23-ra – tudta meg az ATV Híradó . Hadházy Ákosék a hazugság és propaganda ellen tüntetnek a köztévé épülete előtt. A képviselők korábban azt közölték, hogy mivel október 23. a propaganda elleni küzdelemről is szól, ezért aznap blokád alá veszik a „hazugság-gyárat”, az MTVA székházát. A járványhelyzet miatt végül az autós blokád mellett döntöttek . Korábban Hadházy Ákos úgy fogalmazott, hogy ha százezer ember ott lesz, akkor elérhetik a céljukat. Ha kevesebb, azzal is üzenni tudnak a hatalomnak, hogy sokan követelnek változást. Az ATV Híradó az összes ellenzéki pártot megkérdezte arról, hogy részt vesznek-e az akcióban. A DK, az MSZP, a Jobbik, az LMP, a Momentum és a Párbeszéd is úgy nyilatkozott, – legtöbbször a járványhelyzetre hivatkozva –, hogy nem vesznek részt a blokádban, illetve, hogy aznap inkább az SZFE-sek ügyét helyezik előtérbe. A Liberálisok képviselője kedd reggel az ATV Startban jelezte, hogy ők sem vesznek részt az eseményen. A Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói az ünnepre vonulásos demonstrációt terveznek. Nincs kizárva, hogy az ellenzéki pártok azért maradnak távol a demonstrációtól, mert Hadházy a szerencsi időközi választás után azzal állt elő, hogy tudott az ellenzéki jelölt Bíró László "sáros" ügyeiről, s erről szólt is a pártelnököknek, de mégsem történt semmi. A pártok vezetői elutasították a korrupciós vádat.