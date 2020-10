A filmes képzés diákjai nem tudnak bejutni az SZFE-re

A dolgozók munkáltatói utasításra hivatkozva nem adják át a kulcsokat.

Már nem csak az SZFE egyik osztálya, hanem a teljes filmes képzés nem tud bejutni a Szentkirályi utcai épületben található tévé stúdió terembe, mivel a kulcsokat – munkáltatói utasításra hivatkozva – nem adták át a dolgozók a hallgatóknak, írta kedden az atv.hu . Hétfőn egy osztályt arra hivatkozva nem engedtek be a dolgozók, hogy elkezdődött az őszi szünet. Gulyás Eszterhez, az ATV tudósítójához eljutott információk szerint annak ellenére nem jutnak be a filmes szak hallgatói a terembe, hogy a tegnapi napon elindították a birtokvédelmet, valamint egy halasztó hatályú keresettel az őszi szünet is az eredeti időpontra, nem a Szarka Gábor által múlt péntektől meghirdetettre került vissza. Hétfőn neves színészek tartottak felolvasást az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) előtt az SZFE ügyében tiltakozva, míg az ITM a kialakult helyzetre úgy reagált , „belső szakmai vita alakult ki, amelyet a művészeti ágak nagy tekintélyű szakembereinek kell rendezniük.”