A kormány azt állítja, hogy semmilyen módon nem tervezik megváltoztatni az abortusz szabályozását

Annak ellenére, hogy Magyarország csatlakozott a többnyire illiberális államok által aláírt abortuszellenes koalícióhoz.

Novák Katalin családügyi miniszter szerint Magyarország azért csatlakozott az abortuszellenes koalícióhoz, mert meg kell mutatni az élet értékét – számolt be róla az RTL Híradó. A koalíció az Egyesült Államok kezdeményezésére alakult, a nyilatkozatot 31 másik ország is aláírta. Közülük csak három európai – Magyarországon kívül Lengyel- és Fehéroroszország . Az online konferenciáról tudósító Guardian szerint a nyilatkozatot elfogadó jórészt illiberális országok többségében rossz a nők helyzete.

Egy évvel ezelőtt az RTL Híradónak azt nyilatkozta Novák Katalin, hogy nem tervezik szigorítani az abortusz szabályozását. Most a kormány a csatorna érdeklődésére azt válaszolta, hogy

Az Egyesült Államokban a jelenlegi törvények szerint a nőknek korlátlan joguk van a terhességmegszakításhoz, ahogyan hazánkban és Belaruszban is, a kiáltványhoz szintén csatlakozó Zambia is viszonylag szabad hozzáférést biztosít az abortuszhoz. Az említett országok vezetőinek szemszögéből a deklaráció akár egyfajta szándéknyilatkozatként is értelmezhető, hogy a többi 28 aláíróhoz igazítanák a szabályozásukat, vagyis korlátozásokat terveznek. A lengyel szabályozás például már eddig is szigorú volt, de a helyi alkotmánybíróság csütörtökön alkotmányellenesnek nyilvánította a terhességmegszakítást a beteg magzatok esetében is, vagyis az eddig legálisan elvégzett abortuszok 98 százalékát megtiltja. A nők önrendelkezési jogát kétségbevonó közös nyilatkozattal ebben a cikkünkben foglalkoztunk.