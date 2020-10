Egyre riasztóbb a járványhelyzet Szófiában, alig bírják a kórházak

Egyre kevesebb a szabad kórházi ágy, tömegesen mondanak fel az egészségügyi dolgozók, és több helyen már nem tudják kezelni a betegeket.

Továbbra sem lassul a koronavírus terjedése Ukrajnában, szombatra is hétezer feletti új beteget és több mint száz elhunytat regisztráltak, az egészségügyi miniszter pedig arról számolt be, hogy megint nagyon sokan kerültek kórházba. A közölt adatok alapján az elmúlt napon 7014 új esettel 337 410-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig 125 újabb halálos áldozattal 6289-re. Eddig 139 755-en gyógyultak meg, viszont már 191 366 beteget kezelnek koronavírus-fertőzéssel az országban. Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter napi tájékoztatóján kiemelte, hogy előző nap is sok, 1058 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került kórházba. A betegágyak leterheltsége országos átlagban már 61 százalékos. Jelenleg 505-en vannak lélegeztetőgépen. Az UNIAN hírügynökség hozzáfűzte, hogy az ország különböző régióiból nap mint nap érkeznek hírek, amelyek szerint vészesen fogynak a szabad ágyak a Covid-betegek ellátására kijelölt kórházakban, az egészségügyi dolgozók tömegesen mondanak fel, és több helyen nem tudják elvégezni a betegek oxigénterápiás kezelését.