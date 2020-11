Szabad szemmel: a demokrácia felszámolása észvesztő sebességgel megy végbe a magyaroknál, a törököknél és a lengyeleknél

Nemzetközi sajtószemle, 2010. november 1.

Los Angeles Times Veszélyben vannak a demokráciák a világban, de ez még nem jelenti az, hogy vége a demokráciának – mutat rá a Pulitzer-díjas irodalomkritikus, Michiko Kakutani. A vendégkommentár ugyanakkor megállapítja, hogy a kínai autokrata rendszer igen brutálisan lép fel, Magyarországon és Törökországban szorítják vissza a szabadságjogokat, bontják le a jogállami biztosítékokat Indiában, valamint az Egyesült Államokban is. Azaz a baj belülről, a feltörekvő erős emberektől ered. A demokrácia felszámolása észvesztő sebességgel megy végbe az oroszoknál, magyaroknál, törököknél, lengyeleknél és a braziloknál. Márpedig ebből okulniuk kell más nemzeteknek, pl. az USA-nak, amely Trump miatt az autokrácia felé halad. A helyzetelemzésekből az tűnik ki, hogy mostanában nem divatosak a puccsok. A jogállam vége a tekintélyelvű politikusok megválasztásával kezdődik. A módszerek nagyon hasonlítanak egymásra: semmibe veszik, illetve átírják az alkotmányt, hogy kizsigereljék a fékeket és ellensúlyokat. Félreállítják a törvényhozó hatalmat és azt hirdetik, hogy ők képviselik a népet. A bíróságokat és a kormányhivatalokat saját embereikkel töltik meg, miközben kipaterolják a szakértőket és a köztisztviselőket. Megfosztják törvényességétől az ellenzéket, illetve a választási folyamatot, nekimennek a szabad sajtónak. Eltűrik, sőt, bátorítják az erőszakot a saját hívek részéről. A vetélytársakat jogi lépésekkel fenyegetik. A mássággal szembeni félelemre építenek, meglovagolják a nosztalgiát a misztikus múlt iránt. Az ostromlottság érzetét keltik, ami a paranoia szintjét éri el. Érzelmileg hatnak a bajba került középosztályra. Hasonló viszonyok uralkodtak a 30-as években. Most is nagy a bizalmatlanság az uralkodó elittel szemben és megnyílik a kapu a jobboldali populisták előtt, akik a nacionalizmussal házalnak, bűnbaknak állítják be az etnikai kisebbségeket és a migránsokat. Ha hatalomra jutnak, díszletként megtartják a demokrácia látszatát. Putyin Oroszországa sok tekintetben modellül szolgált Erdogan és Orbán számára, Magyarország ugyanakkor példát nyújtott a lengyeleknek. A magyar miniszterelnök 10 év alatt már több mint ezer törvényt nyomott át, teljesen kiüresítve az igazságszolgáltatás önállóságát. Ezzel párhuzamosan felgyorsította a kulturkampfot. Azt ígéri, hogy ismét naggyá teszi az országot, nem győzi hangoztatni a kereszténység szerepét a nemzet megőrzésében. A cikk ugyanakkor idézi Magyar Bálintot, aki szerint emögött nem annyira ideológia húzódik meg, mint inkább az, hogy úgy jelenjen meg, mintha a Fidesz bármit is képviselne. Ám ezalatt buzgón tölt fel magánszámlákat – közpénzekből. A sajtó javarészét Orbán szövetségesei ellenőrzik. 