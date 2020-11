Hét embert késelt meg egy középkori ruhába öltözött férfi Kanadában

Ali Riza Polatról az ügyészség azt gyanítja, hogy központi szerepet játszott a merényletek megszervezésében.

Felfüggesztették a 2015 januárjában Franciaországban elkövetett dzsihadista támadásokkal összefüggésbe hozható vádlottak tárgyalását, mert a fővádlott koronavírus-fertőzött – jelentették be francia bírósági források szombat este. A 34 éves Ali Riza Polat pozitív teszteredményét Régis de Jorna törvényszéki elnök közölte, a pert a további teszteredmények, illetve a vádlottak egészségi állapotának függvényében folytatják. Öt éve a Charlie Hebdo című szatirikus hetilap párizsi szerkesztőségében tizenkét embert öltek meg , és tizenegyet megsebesítettek. Agyonlőttek továbbá egy rendőrt, majd egy kóser élelmiszerboltban zsidó túszokat ejtettek, négyet közülük megöltek. Ez a támadássorozat volt a nyitánya a Franciaországot sújtó iszlamista merénylethullámnak, amelyben aztán több mint 250-en vesztették életüket. Polatról az ügyészség azt gyanítja, hogy központi szerepet játszott a merényletek megszervezésében, ezért őt terrorista gyilkosságban való bűnrészességgel gyanúsítják, amiért életfogytiglani szabadságvesztés szabható ki. A feltételezések szerint ő szerezte be Belgiumból a fegyvereket, és az ő feladata volt a nyomok eltüntetése is, amelyek a támadássorozatot végrehajtó hálózatra utalhattak. A per szeptember 2-án kezdődött . A Charlie Hebdo elleni támadást az al-Kaida terrorszervezet jemeni szárnya, az Arab-félsziget al-Kaidája (AQAP) vállalta magára. A több mint két évvel ezelőtt lezárult nyomozás eredményeként tizennégy ember ellen emeltek vádat, közülük tizenegyen jelennek meg a bíróság előtt. Tízen vannak előzetes letartóztatásban, egy ember szabadon védekezhet. Valamennyi gyanúsított tagadja, hogy tudott a merényletek előkészítésről.