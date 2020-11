Csak a cégeknek nem jutott a gazdaságvédelmi pénzből

Eddig csak a hitelkártyás ügyfelek kérhettek részletfizetést a webshopokban és a hagyományos boltokban, most már a betéti kártyások is megtehetik ezt 20 ezer forint felett.

A világon elsőként hitelkártya nélkül, bankkártyával is lehet részletre vásárolni 20 ezer forint felett az online és hagyományos boltokban a Mastercard és az Erste új közös szolgáltatásának köszönhetően. A lehetőséget egy – bankfióki, telebankos vagy netbankos – regisztráció után az Erste azon ügyfelei vehetik igénybe, akik Mastercard betéti kártyával rendelkeznek, és ahhoz kapcsolódik folyószámla-hitelkeret. A részletfizetés ez utóbbi terhére történik, a hitelkeret jelenti ugyanis azt, hogy az ügyfél átesett a fizetőképesség vizsgálaton – jelentették be hétfőn a Mastercard és az Erste vezetői online sajtótájékoztatójukon. A regisztrációt követően a bolti vásárlásnál a POS terminálon, az online fizetésnél egy felugró ablakban lehet majd kiválasztani a részletfizetési lehetőséget: 3, 6 vagy 12 havi módozatokra van lehetőség – mondta el Harmati László, az Erste Bank lakossági területért felelős vezérigazgató-helyettese. Jelenleg a hazai kereskedői terminálok közel háromnegyede, több mint 100 ezer alkalmas a részletfizetés felkínálására. A részletfizetés kamatai kedvezőbbek lesznek, mint a folyószámla- vagy az áruhitel esetében. A szolgáltatás Harmati László szerint az áruhitelhez képest kényelmesebb is, hiszen nem szükséges hozzá az adott vásárlásnál hitelügyintéző és hitelképességi bírálat, sem pedig nagy összegű vásárlás. Ráadásul számos olyan szolgáltatásnál – internetes vásárlásoknál vagy például egy fogászati kezelésnél – is igénybe lehet venni, ahol az áruhitel nem nagyon jöhet szóba. Eölyüs Endre, a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős igazgatója arról beszélt: a részletfizetés eddig csak a hitelkártya-birtokosok számára volt elérhető. Az eddigi tapasztalatok szerint a lehetőséget leginkább 50-100 ezer forint közötti sávban választják az ügyfelek, és jellemzően olyan esetekben, amikor a vásárláshoz kapcsolódó egyéb kölcsönre nincs lehetőség, vagy az túl sok ügyintézéssel járna. Ilyenek az online, ezeken belül is leginkább az elektronikai- és számítástechnikai vásárlások. Tipikus felhasználási terep a bútorbolt is, illetve az egyéb olyan üzletek, ahol az áruhitel volt megszokott. Volt példa részletfizetésre utazási irodában, egészségügyi vizsgálatok esetén, tandíj fizetéskor vagy egészségpénztári befizetéskor, sőt még rendőrségi bírság kategóriában, és a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak megfizetendő illeték esetében is. Volt ügyfél, aki 12 hónap alatt 70 alkalommal vásárolt részletre. A legnagyobb összegű részletfizetés 1,5 millió forint volt egy budapesti fogászatban.