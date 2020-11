Újabb újságírót öltek meg munka közben Mexikóban

Nemzetközi sajtószemle, 2020. november 10.

Trump bukásával a populisták világszerte elvesztették vezérüket – írja a tekintélyes üzleti lap főkommentátora, aki ezek után arra számít, hogy sok autokrata visszafogja magát, de ettől még nem kerül padlóra. Gideon Rachman megjegyzi, hogy jó pár kormány szívesen vette volna, ha az elnök maradhatna, hiszen a populista Internacionálé vezéréről van szó. Az előretolt helyőrségek közé tartozik Brazília, Lengyelország és Magyarország. De a demagóg pártok jelentősek az olaszoknál és a németeknél is, ők szintén a Fehér Ház eddigi urától igyekeztek ihletet és igazolást kapni. Orbán Viktor alighanem a globalizált trumpizmus leghangosabb hirdetője. Az amerikai jobboldal elismeréssel adózott annak, hogy a magyar kormányfő kipaterolta a muzulmán menekülteket az 5 évvel ezelőtti válság során. Azon kívül a washingtoni adminisztráció aktívan bátorította budapesti és varsói szövetségeseit, hogy forduljanak szembe Brüsszellel, illetve Berlinnel. Az egyre magabiztosabb magyar politikus az idén kijelentette: „Azt hittük, hogy Európa a jövőnk, de már tudjuk, hogy mi vagyunk Európa jövője”. Csakhogy Trump kudarca aláássa Orbánnak azt a törekvését, hogy fontos szereplő legyen a világpolitika színpadán. De ettől még érvényes, hogy a hatalom mind a magyaroknál, mind a lengyeleknél erős alapokra támaszkodik. Azon felül a republikánusokra sokan voksoltak a mostani választáson, így látszik, hogy a hasonszőrű európai irányzatoknak változatlanul jelentős ideológiai szövetségesük van a tengerentúlon. Ezért most a demagógok megpróbálják kibekkelni Bident. A kemény mag – például Orbán és Bolsonaro – valószínűleg azonban beássa magát. Abban bíznak, hogy amerikai hősük, bármennyire is valószínűtlen, de visszatér 4 év múlva.