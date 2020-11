Örményország fegyverszünetet írt alá Azerbajdzsánnal, erre zavargások törtek ki

Ezzel együtt orosz békefenntartók kerülnek Hegyi-Karabahba. Azerbajdzsánban az utcán ünnepelnek.

„Oroszország és Azerbajdzsán elnökeivel nyilatkozatot írtam alá a karabahi háború végéről helyi idő szerint 1 órakor (közép-európai idő szerint este tíz órakor). (...) A nyilatkozat tartalma kimondhatatlanul fájdalmas számomra és népünk számára. Ezt a döntést a katonai helyzet mélyreható elemzésével és a helyzetet leginkább ismerő embereknek az értékelése alapján hoztam meg”

– írta Nikol Pasinján örmény miniszterelnök Facebook oldalán. Hozzátette, hogy nagyon nehezére esett meghoznia a döntést. „Ez nem győzelem, de nem is vereség, amíg nem tekinted magad legyőzöttnek. Sosem fogjuk legyőzöttnek tekinteni magunkat, és ez nemzeti egységünk és újjászületésünk új korszakának kezdete lesz” – fogalmazott az örmény kormányfő. Közölte azt is, hogy a napokban beszédet fog intézni a néphez.



Arajik Harutjunján, a szakadár Hegyi-Karabah miniszterelnöke a Facebook-oldalán közölte, hogy hozzájárulását adta „a háború mielőbbi befejezéséhez”. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője megerősítette, hogy a felek teljes körű tűzszünetről szóló közös nyilatkozatot írtak alá. Vlagyimir Putyin keddre virradóra közölte, hogy a megállapodások lehetőséget nyújtanak a konfliktus igazságos rendezésére úgy, hogy az Azerbajdzsán és Örményország népeinek érdekét szolgálja. „Abból indulunk ki, hogy az elért megállapodások megteremtik az elengedhetetlen feltételeit a Hegyi-Karabah körül kialakult válság tartós és átfogó rendezésének igazságos alapokon, az örmény és az azeri nép érdekeinek figyelembevételével”. Mint mondta, a konfliktus szereplői az általuk jelenleg elfoglalt állásokban maradnak. „Az Azerbajdzsáni Köztársaság és az Örmény Köztársaság az általuk elfoglalt állásokban maradnak az arcvonal mentén Hegyi-Karabahban és a Hegyi-Karabahot Örményországgal összekötő folyosó mentén, az Oroszországi Föderáció békefenntartó kontingenst hoz létre” – jelentette be az orosz elnök. Hozzátette, hogy a megállapodások tartalmazzák a hadifoglyok és az elesettek holttesteinek kölcsönös átadását. Putyin ismertette azt is, hogy a menekültek az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) felügyelete alatt visszatérnek Hegyi-Karabahba.



Putyin bejelenti az egyesség aláírását. Fotó: ALEXEY NIKOLSKY

Az orosz államfő szerint egyezség született arról is, hogy feloldják a térség gazdasági és szállítási zárlatát. Hozzáfűzte, hogy a teherszállítás zavartalanságát a többi között az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) határvédelmi szolgálatának közreműködésével biztosítják. Az orosz védelmi minisztérium időközben bejelentette, hogy Il-76-os katonai szállítógépekkel megkezdte 1960 orosz békefenntartó és 470 jármű telepítését a vitatott hovatartozású régióba. Aliyev meggyőződését fejezte ki, hogy a megállapodás mindkét nép érdekét szolgálja. „Örülök, hogy pontot teszünk a több éve húzódó karabahi rendezés végére” – hangoztatta az azerbajdzsáni vezető a nyilatkozat aláírása előtt. Mint mondta, a tűzszünet ellenőrzését török és orosz békefenntartók közösen fogják ellátni. Hozzátette, hogy a misszió egyelőre öt évre szól, további ötéves hosszabbítás lehetőségével. Aliyev nem tett említést a török kontingens nagyságáról.

A bejelentést követően zavargások robbantak ki Jerevánban, önkormányzati szervek épületeibe hatoltak be a demonstrálók.

Az állami televízióban bemutatott képsorokon látható volt, hogy a tüntetők feldúlják a kormány irodáit, széttörik a bútorokat, ajtókat, és kitörik az ablakokat. Egyesek a jelenleg fővárosi rezidenciáján tartózkodó Pasinján irodájáig is eljutottak. Több száz tüntető bejutott a parlament üléstermébe is. „Nikol Pasinjánt követeljük. Ki hatalmazta fel arra, hogy ilyet aláírjon?” – hangoztatták a tiltakozók. A törvényhozás épülete körül álló tüntetők azt is követelték, hogy Onik Gaszparján vezérkari főnök vegye át a hatalmat.



Tüntetők a törvényhozás épületében. Fotó: KAREN MINASYAN / AFP or licensors

Az elnök a zavargások hírére reagálva azt közölte, szigorúan meg fogják büntetni a zavargások felbujtóit. „A jereváni zavargások résztvevői közül egyesek Karabahban voltak, de valamiért elhagyták őrhelyeiket és elmenekültek onnan. Van köztük egy tábornok is. Hivatalosan bejelentem, hogy minden felbujtót a törvény teljes szigorával fogunk felelősségre vonni” – szögezte le Pasinján.

Az örmény kormányfő mikroblogján közölte, hogy a tüntetések résztvevői megverték Ararat Mirzoján házelnököt, akit jelenleg műtenek. Hozzátette, hogy Mirzoján élete nincs veszélyben.

A miniszterelnök folyamatosan, egymondatos Facebook-bejegyzéseket tett közzé az éjszaka folyamán, amelyekben az eseményekre reagál. A legutóbbit magyar idő szerint magyar idő szerint reggel hat órakor tette közzé, amelyben arról számol be, hogy a tüntetők a miniszterelnöki irodából órákat, parfümöket és számítógépet loptak el. „Persze a haza érdekében” – kommentálta. Az AFP hírügynökség képsorai szerint pedig a konfliktus által leginkább érintett azerbajdzsáni Ganja városában, valamint a fővárosban Bakuban is tömegek vonultak utcára és ünnepeltek.