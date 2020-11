Már 51 milliónál a koronavírus-fertőzöttek száma a világon

A halálos áldozatok száma meghaladta az 1 millió 260 ezret.

A világon 50 875 289 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 262 622, a gyógyultaké pedig 33 236 545 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő szerint kedd reggeli adatai szerint. A Worldometers összesítése alapján már 51 245 233 a fertőzöttek száma, és 1 269 325 ember vesztette életét a járvány következtében. Egy nappal korábban 50 395 174 fertőzöttet tartottak nyilván a Johns Hopkins Egyetem összesítésében, a halálos áldozatok száma 1 256 179, a gyógyultaké pedig 33 032 762 volt. A fertőzés 190 országban és régióban van jelen. Szakértők szerint a diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, és a nyilvántartás kritériumai is különböznek. A SARS-CoV-2 vírus okozta Covid-19 nevű betegség az Egyesült Államokat sújtja leginkább, ahol ahol a Johns Hopkins Egyetem adatai szerint 10 110 922 fertőzött volt eddig a napig, 238 235-en haltak meg, és 3 928 845-en gyógyultak meg. Indiában 8 553 657 fertőzöttet, 126 611 halálos áldozatot és 7 917 373 gyógyultat jegyeztek fel. Brazíliában 5 675 032 fertőzöttről, 162 628 halálos áldozatról és 5 163 226 gyógyultról tudni. Franciaországban 1 856 292 fertőzött, 41 049 halálos áldozat és 135 216 gyógyult van. Oroszországban 1 781 997-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 30 546-ra, a gyógyultaké pedig 1 326 568-ra emelkedett. Spanyolországban 1 381 218 fertőzöttet és 39 345 halálos áldozatot regisztráltak. Argentínában 1 250 499 a fertőzöttek és 33 907 a halottak száma. Az Egyesült Királyságban a fertőzöttek száma 1 216 747, és 49 329-en haltak meg a betegségben. Kolumbiában 1 149 064 fertőzöttet és 32 974 halálos áldozatot tartanak nyilván. Mexikóban 967 825 az igazolt vírusbetegek és 95 027 a halottak száma. Olaszországban a fertőzöttek száma 960 373, a halálos áldozatoké 41 750, és 345289-en gyógyultak fel a Covid-19-ből. Peruban 922 333-an kapták el a fertőzést, 34 879 a halottak és 846 215 a gyógyultak száma. A Dél-afrikai Köztársaságban 738 525 fertőzöttet vettek nyilvántartásba, 19 845-en meghaltak, 680 726-an pedig felgyógyultak. Iránban 692 949 fertőzöttet, 38 749 halálesetet és 525 641 gyógyultat tartanak számon. Németországban 689 146 a fertőzöttek száma, 11 408 a halottaké, 433 106 -an meggyógyultak. Lengyelországban 568 138 fertőzöttet regisztráltak eddig, a halálesetek száma 8045, a gyógyultaké 219 371. Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) – ahonnan elindult a világjárvány – 91 693 fertőzéses esetet tartottak nyilván, valamint 4741 halálos áldozatot és 86 393 gyógyultat. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely Vuhan kínai nagyvárosból terjedt el.