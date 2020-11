Az egyetemfoglalást befejezik, az ellenállást nem

A hétfőn bejelentett kormányzati intézkedések, és a Neptun tanulmányi rendszerhez való hozzáférés megszűnése sem állíthatja meg a Színház- és Filmművészeti Egyetemen zajló oktatást. Karsai György oktató szerint mindent megoldanak. Közben Szarka Gábor bónuszt ad.

Szombat délután óta nem elérhető a Neptun a Színház-és Filmművészeti Egyetem valamennyi oktatója számára, adta hírül a hvg.hu. Az online felület az egyetemi, tanulmányi, és pénzügyi adminisztrációhoz szükséges; az oktatóknak, a hallgatóknak és a tanulmányi osztálynak lehet hozzáférése. Elsősorban a Neptunban érhető el a tantárgyi tematika, illetve az órarend, s az oktatók és a hallgatók közti levelezések, a vizsgák meghirdetése, az azokra való jelentkezés is ott zajlik. Ez a lehetőség szűnt meg az SZFE oktatói számára bármiféle értesítés, magyarázat nélkül. – Ez csak kellemetlenkedés, újabb elkeseredett vagy hisztérikus akció annak alátámasztására, hogy nem tudjuk a félévet tovább vinni. Ez nem igaz. Engem meg is lep, hogy ennyire nagy lett ebből a felháborodás. Valóban felháborító, de semmi új nincs benne: kicsinyesség és alpáriság, ami az eddigi lépéseket is leginkább jellemezte. Ha magán a képzésen nem lehet fogást találni, akkor ilyen piszkálódásokkal próbálnak zavart kelteni. De ennél azért mi jobbak vagyunk – nyilatkozta lapunknak Karsai György az SZFE oktatója, a doktori iskola vezetője, amikor az újabb váratlan történésről kérdeztük. Hangsúlyozta, az oktatás sem emiatt, sem az új vezetés november 6-i bejelentése – mely szerint hétfőtől felfüggesztik, érvénytelenítik a félévet – miatt nem áll le. – Számos megoldási lehetőség felmerült (a papír alapú jelenléti nyilvántartástól kezdve egyéb internetes megoldásokig) arra, miként folytatható az oktatás. Mindenképpen dokumentálni fogjuk az oktatás menetét, és pontosan ellenőrizhetően mindennek meglesz az elszámoltathatósága – emelte ki. A kérdés kapcsán, érkezett-e magyarázat a vezetés részéről az online felület elérhetetlenségére, az oktató megjegyezte, nem is számítottak ilyesmire. – Úgy tesznek, mintha ez az általuk elképzelt, és delíriumos álmaikban létrehozott félév megszüntetésének integráns része lenne. Ez persze csak találgatás, nem akarok a fejükkel gondolkodni egy percig sem. Nem számítok rá, hogy ezt megmagyaráznák, az már a fair play része lenne, ezt a kifejezést nem ismerik. Noha az egyetem új vezetésének november 6-i közleményében is szerepelt, hogy február 1-ig zárva tartanak a kollégiumok, ahogy a tanév felfüggesztését, úgy ezt sem fogadta el az egyetem polgársága, a hétfőn bejelentett kormányzati intézkedések azonban változást hozhatnak e téren. Eszerint az egyetemeknek digitális oktatásra kell átállniuk, illetve a hallgatóknak ki kell költözniük a kollégiumokból, amely nyilvánvalóan a blokádot is érintheti. Karsai György a kérdésre, miként lehet színész mesterséget online körülmények között oktatni, elmondta, az előző félévből már vannak tapasztalataik. – Habár egy művészeti felsősoktatási intézményben a gyakorlati képzés rendkívül hangsúlyos, sőt, vannak részei, amelyek elképzelhetetlenek személyes kapcsolat nélkül, de ezt is meg lehet oldani. Az egészségügyi okokból történő korlátozások nem befolyásolják a félévet, az oktatást. Még nincsenek konkrét válaszaink, de folyamatosan beszélgetünk a hogyan továbbról. Az online oktatás új helyzetet teremt, de nem ért minket váratlanul, számítottunk rá, hogy ez is egy lépés lehet az egyetem kiürítésének irányában. A járványhelyzet megköveteli az alkalmazkodást, de mindenki teszi a dolgát, tanítunk. Úgy tekintjük, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetem továbbra is működik, a 155 éves hagyományt, amit tovább szeretnénk vinni, folytatjuk. Van egy intézményünk, épületeink, és amint lehet vissza fogunk térni oda, tesszük a dolgunkat. Lapunk kuratóriumközeli forrásból úgy értesült, az egyetem vezetése egyelőre tájékozódik, csak a pontos jogszabályok megjelenése után tudja megtenni a szükséges lépéseket. Akkor várhatók érdemi lépések, ha a Parlament elfogadja a veszélyhelyzeti törvényt és kihirdetik a kormányrendeletet is. A hallgatóság lapzártánkig nem reagált a bejelentett intézkedésekre. Eközben Szarka Gábor kancellár levélben tájékoztatta az intézmény üzemeltetési munkatársait, hogy bruttó 50 ezer forint bónuszt adott októberre, mert kiemelten teljesítették munkaköri kötelezettségüket „az Egyetem életét megbénító hallgatói blokád méltatlan körülményei ellenére is” – adta hírül a 444.hu. Az online hírportál információi szerint volt, aki egyből felajánlotta az összeget a hallgatóknak.