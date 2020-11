Nem adja fel Trump, bíróságon támadja meg a választási eredményeket

Biden újra csatlakozik a klímaegyezményhez és a WHO-hoz, országossá teszi a 15 dolláros minimálbért és máris megnevezte járványügyi szakértőit.

Joe Biden máris elnökként viselkedik, Donald Trump pedig továbbra sem. A megválasztott elnök az átmeneti hetek első intézkedéseként tizenhárom tagú, különböző ideológiai nézeteket képviselő, de egyformán tekintélyes orvosokból és egészségügyi szakértőkből álló testület létrehozását jelentette be, amelytől a koronavírus-járvány megfékezésére vár javaslatokat. A csapat tagja lesz Dr. Rick Bright, aki a Trump-kormányzatban az oltóanyagok engedélyeztetésével foglalkozott és akit nyáron eltávolítottak állásából, mert ellenezte, hogy ellenőrizetlen vakcinákat kiáltsanak ki csodaszernek. Donald Trump közben újabb nagygyűlés-sorozatot tervez, mintha még tartana a kampány. Többek között fel akarja olvasni azoknak az amerikaiaknak a nekrológját, akiknek voksa haláluk ellenére beérkezett a választási bizottságokhoz.