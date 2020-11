Csökkenti a szívmegállás kockázatát az egészséges alvás

Rendszeresen 7-8 órás, zavartalan alvás szükséges a szervezet megfelelő működéséhez, egy új kutatás szerint ezzel elkerülhető a szívelégtelenség kialakulása is.

Az egészséges alvásmintázat reggeli felkelést és 7-8 óra alvást jelent, amelyet nem zavar meg gyakran álmatlanság, horkolás vagy túlzott napközbeni álmosság. Egyre több a bizonyíték arra, hogy az alvási problémák szerepet játszhatnak a szívelégtelenség kialakulásában.

Egy új, nagylétszámú amerikai kutatás szerint az egészséges alvási szokások felnőtteknél 42 százalékkal csökkentik a szívmegállás kockázatát – írta az amerikai kardiológusok társaságának (AHA) vezető lapja, a Circulation.

A kutatók az Egyesült Királyság egészségügyi adatbankját (UK Biobank) használva 408 802 ember adatainak elemzésével keresték az alvási szokások és a szívelégtelenség közötti összefüggést. A résztvevők 37-73 évesek voltak a toborzás idején, 2006 és 2010 között. Szívelégtelenségre utaló események adatait 2019. április 1-jéig jegyezték fel. Az átlagosan tízéves utánkövetés alatt 5221 esetben történt szívmegállás.

Elemezték a résztvevők alvásminőségét és alvási szokásait. Az alvás minőségét az időtartama, az álmatlanság, a horkolás, a napközbeni álmosság gyakorisága és más, alváshoz kapcsolódó jegyek - mint például a korán vagy későn kelés – alapján ítélték meg. „Eredményeink kiemelik az alvásminőség javításának fontosságát a szívmegállás megelőzésének elősegítésében” – magyarázta a ScienceDaily.com-nak Lu Qi, a New Orleans-i Tulane Egyetem Elhízáskutató Központjának igazgatója, a tanulmány egyik szerzője.

Az alvás jellemzőiről érintőképernyős kérdőíven kérdezték ki a résztvevőket. Az alvási időtartam alapján három csoportot alakítottak ki, a rövid alvásidő hét vagy annál kevesebb órát, az ajánlott hét-nyolc órát, a hosszú pedig kilenc, vagy annál több órát jelentett.

Az adatok elemzésekor kiszűrték a cukorbetegség, a magas vérnyomás, a gyógyszerszedés, a genetikai okok miatti eltéréseket. Ezután azt találták, hogy a legegészségesebb alvási szokásokat mutató résztvevőknél 42 százalékkal volt kisebb a szívelégtelenség kockázata azokhoz képest, akiknek alvási szokásaik egészségtelenek voltak. Megállapították azt is, hogy a koránkelők esetében 8, az ajánlott időtartamot alvók esetében 12, az álmatlanságot ritkán tapasztalók körében 17, a nap közbeni álmosságot nem tapasztalók esetében 34 százalékkal volt kisebb a szívmegállás veszélye.

Többször írtunk mi is az alvás mennyiségének és minőségének fontosságáról, például azt , hogy ha nem megfelelő, a szervezet fogékonyabb a fertőzésekre, vírusokra és általában a betegségekre. A koronavírus-járvány felerősíthette a már korábban is létező alvásproblémákat, jelentősen megnőtt az alvászavarral küzdők száma. A zavartalan éjszakai pihenés védi az egészséget, javítja a memóriát, segít a fogyásban és a hangulatot is befolyásolja. A tartós kialvatlanság gyengíti az immunrendszert, kutatások szerint a kevés vagy rossz alvás növeli a rákos betegségek, a szívroham, illetve a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának valószínűségét. Matt Walker agykutató, alvásszakértő szerint az alváshiánynak katasztrofális következményei lehetnek , végeredményben minél kevesebbet alszunk, annál kevesebb ideig élünk.