Orbánnak kontrázik Morawiecki

Virtuálisan ünnepelte a szlovák többség a bársonyos forradalom évfordulóját, a hatalomból kibukott Robert Fico pártja a szélsőjobbal összefogva rendezett erőszakba torkolló demonstrációt.

Botrányba fulladt a rendszerváltás 31. évfordulójára való megemlékezés Szlovákiában. A rendfenntartók könnygázzal és vízágyúkkal oszlatták fel kedden este a focihuligánok, vírustagadók, Marián Kotleba neonáci hívei és az újságírógyilkosság nyomán megbukott Robert Fico volt miniszterelnök követőinek furcsa egyvelegéből összesereglett kormányellenes tüntetést. Szlovákiában rendkívüli állapot és a gyülekezési tilalom van hatályban a koronavírus járvány miatt, maximum hat ember gyülekezhet közterületen, ennek ellenére több tízezren gyűltek össze Pozsonyban és más vidéki városokban a Matovic-kormány járványügyi intézkedései és a gyülekezési tilalom ellen tiltakozva. A hivatalos rendezvények idén elmaradtak, a parlamenti pártok többsége - a parlamenten kívülre szorult magyar formációk is - előre elhatárolódtak a nem engedélyezett tüntetéstől. Az ellenzékiek hangsúlyozták, hogy bár nem értenek egyet Igor Matovic válságkezelésével, az utcai demonstráció a járvány közepette nem támogatható tiltakozási forma.

Marián Kotleba neonáci pártjának, az LSNS-nek a hívei és a fociultrák által irányított, zömében maszkot sem viselő tüntetők a kormányhivatalt és az elnöki palotát is megostromolták, rátámadtak a rendőrökre, petárdákkal és egyéb tárgyakkal dobáltak a rendfenntartókat. A zavargást könnygáz és vízágyúk bevetésével oszlatták fel a rendfenntartók, az összecsapásnak több sérültje volt, mind a rendőrök, mind a tüntetők soraiban. Robert Fico és a Smer hitelét minden bizonnyal tovább rontotta, hogy csatlakozott a szélsőjobb tiltakozásához. Fico személyesen szónokolt az engedély nélküli rendezvényen a néhány hete jogerősen négy éves börtönbüntetésre ítélt Marian Kotleba és pártjának botrányhőse, Milan Mazurek oldalán. A furcsa-vegyes társaságban az egykori Szlovák Nemzeti Párt (SNS) magyargyűlölő elnökének, Jan Slotának a fia és a parlamenten kívüli kommunista párt képviselői is részt vettek. A pozsonyi Új Szó helyszíni tudósítása szerint bár az a jelszó is elhangzott, hogy „Dunába a magyarokkal!”, a tüntetés nem csapott át magyarellenes megmozdulásba, a kezdeményező magára maradt. A neonáci vonal viszont nem hiányzott, a demonstrációról közzétett sajtófotókon horogkeresztre emlékeztető alakzatok láthatók, amelyeket mécsesekből raktak ki. Igor Matovic kormányfő kapkodó válságkezelését nem csak az ellenzék, hanem négypárti kormánykoalíciójának két, nem populista kisebb tagja, a liberális SaS és a volt államfő, Andrej Kiska frissen alakult Za l'udi elnevezésű pártjának soraiból is egyre több bírálat éri. Richard Sulík gazdasági miniszter, a SaS vezetője szerdán jelentette be, hogy napokon belül bemutatja pártja készülőben lévő, három részből álló, a koronavírus-járvány megfékezést célzó tervezetét, amely leginkább a cseh mintát követi. Matovic azonnal reagált koalíciós társa szavaira. Az arrogáns megnyilvánulásoktól nem ódzkodó miniszterelnök szerint „Felesleges kitalálni azt, ami már ki van találva. Ha az SaS elkészül a tervvel, javaslom, hogy forduljon vele olyan országhoz, amely elveszítette a járvány feletti ellenőrzést” – fogalmazott a miniszterelnök. Az idén március 21-én hivatalba lépett négypárti kabineten belüli ellentétek egyre nyilvánvalóbbak és egyre mélyebbek. A Matovic vezette OLaNO és Boris Kollár házelnök Család vagyunk elnevezésű populista formációk például az uniós jogállamisági vitában sem szólalnak meg, a magyar és lengyel álláspontot a liberális és Za Ludis miniszterek bírálják. A koalíciós vita nyertesének egyelőre Peter Pellegrini volt miniszterelnök tűnik. A Fico bukása után kormányfővé lett, majd a tavaszi választások után a Smerből kivált Pellegrini új, a nyáron alapított szociáldemokrata pártját, a Hlast - A Hangot máris a legnépszerűbb szlovák pártnak mérték a közvélemény-kutatók. Az ex-kormányfő on-line konzultációt indított annak felmérésére, hogy lenne-e támogatója egy előrehozott választásnak.