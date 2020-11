Azonosítottak 22 gént, amely növelheti az öngyilkosság kockázatát

A legtöbbet az északi országokban élők erősítenek, a magyarok a középmezőnybe tartoznak az izomépítők listáján.

Egyre több kutatás támasztja alá, hogy az izomerősítő edzés – többek közt a fekvőtámasz, a guggolás, a súlyokkal vagy más felszereléssel végzett erősítő gyakorlatok – legalább olyan fontos, mint az állóképességi vagy az olyan kardioedzés, mint a futás, úszás vagy kerékpározás. Összefüggést találtak a rendszeres izomerősítés, valamint a diabétesz, a depresszió és a szív- és érrendszeri betegségek kockázatának csökkenése között.

A testmozgásról szóló németországi ajánlások szerint más sportok mellett „a felnőtteknek legalább heti két napon izomerősítő testmozgást is kellene végezniük”. Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) szerdán megjelent irányelvei is ajánlják az izomerősítő edzést, különösen idősebbeknek.