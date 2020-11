Többmilliós jutalmat ad magának Gyál fideszes polgármestere

A kormányrendelet alapján a polgármestereknek a veszélyhelyzetben nincs szükségük a képviselő-testület felhatalmazására.

Bruttó 4 millió 188 ezer forint jutalmat ítélt meg magának Gyál fideszes polgármestere. Pápai Mihály a veszélyhelyzet adta lehetőségével élt, mivel annak alapján a települések vezetői önálló hatáskörben hozhatnak határozatot – írja a Telex . A nettó 2,785 millió forintos jutalomról a portál írásban és telefonon is érdeklődött Pápai Mihálynál és a polgármesteri hivatalnál, de választ egyelőre nem kaptak arra, hogy mi indokolta, hogy a koronavírus idején többmilliós jutalmat utaljon ki saját magának. A polgármester más személyeknek és intézményeknek is osztott jutalmat. Így például az önkormányzatban és a polgármesteri hivatalban a járulékokkal együtt bruttó 48 millió forintot osztott ki, a városi könyvtár, több bölcsőde és óvoda, illetve a városi egészségügyi központ járulékokkal együtt összesen 98 millió forintot kapott, de jutott a rendőrségnek és az iskoláknak is jutalom. A Telex azt írja, hogy a rendelet járulékokkal együtt összesen 182 millió forint jutalomról döntött.