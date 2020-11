Olaszország több tartományában enyhítenek a korlátozásokon

Egy rajtaütésben meglőtték az éppen az autójában ülő Mohszen Farizadét a fővárostól keletre fekvő Ab-Szard településen. A 63 éves férfi később belehalt a sebesülésébe.

Meggyilkoltak egy magas rangú iráni atomtudóst pénteken Teherán közelében – erősítette meg az iszlám köztársaság külügyminisztériuma. A tárca tájékoztatása szerint „terroristák” egy rajtaütés során meglőtték a testőreivel együtt az autójában ülő Mohszen Farizadét a fővárostól keletre fekvő Ab-Szard településen, egy másik járművet pedig felrobbantottak. A 63 éves férfi később belehalt a sebesülésébe, a kórházba szállítása után „mártírhalált” halt – írták. A helyi hatóságok arról számoltak be, hogy több támadóval is végeztek. Mohamed Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszter kijelentette, hogy Izraelnek valószínűleg köze van a merénylethez, bizonyítékokat azonban nem mutatott be. Továbbá Hoszein Dehgan, az Irán legfelsőbb vallási és politikai vezetőjének számító Ali Hamenei ajatollah katonai tanácsadója is Izraelt vádolta meg a rajtaütés kitervelésével és elkövetésével, s ígéretet tett arra, hogy keményen le fognak csapni a felelősökre, akik „meg fogják bánni tetteiket”. „A szövetségesük (Donald Trump amerikai elnök) politikai életének utolsó napjaiban a cionisták fokozni próbálják a nyomást Iránon és kiterjedt háborút akarnak kirobbantani” – írta a Twitteren. Mohammad Bagerí iráni vezérkari főnök leszögezte a mikroblogon közzétett üzenetében, hogy „szörnyű megtorlás” vár a felelősökre, addig nem nyugszanak, amíg el nem kapják az elkövetőket.



A tudós az iráni Forradalmi Gárda tagja volt, a rakétagyártás szakértője, akit nyugati országok az iráni nukleáris fegyver kifejlesztését célzó titkos program egyik vezetőjeként tartottak számon. A Farsz iráni hírügynökség szerint Mohszen Farizade régóta az izraeli titkosszolgálat célkeresztjében van. Az iráni atomenergia-ügynökség szóvivője korábban tagadta a merényletről szóló híreket, kiemelve, hogy „atomtudósaink mindannyian jól vannak”, azonban később a külügyminisztérium megerősítette a támadás tényét. A történtek nyomán várhatóan tovább fog fokozódni a feszültség Irán és az Egyesült Államok között. 2010 óta több iráni atomtudóst is megöltek. Teherán az Egyesült Államokat és Izraelt vádolja a merényletek kitervelésével, aláhúzva, ily módon akarják akadályozni az ország nukleáris programjának végrehajtását.