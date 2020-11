A friss kormányrendelet nyomán érvényteleníti a félévet az SZFE fenntartója

A kuratórium arra kérte az intézmény vezetését, hogy lehetőség szerint biztosítsa az első féléves tárgyak teljesíthetőségét a következő félévek során.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) fenntartója mai döntésével – a 522/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet alapján – megerősítette, hogy a továbbra is fennálló rendkívüli helyzetre tekintettel a tanulmányi kötelezettségek jogszerű teljesítésének feltételei az egyetemen nem állnak fenn – jelentette be péntek este a Színház- és Filmművészetért Alapítvány kuratóriuma közleményében

Közölték, hogy „a rendkívüli helyzettel érintett, 2020 őszi félév nem számít be az Nftv. 47. § (1) bekezdése, 48. § (2) bekezdése, 48/A. § a) pontja, valamint 53. § (4) bekezdése szerinti határidőbe”. Erről az Oktatási Hivatalt is tájékoztatják. Közleményüket azzal zárták, hogy

Az SZFE új vezetése november 6-án jelentette be, hogy felfüggeszti az egyetemen folyó oktatást , az épületeket pedig november 9-től 2021. február 1-jéig bezárják. Az egyetemet szeptember eleje óta blokád alatt tartó hallgatók pár nappal később az új kormányzati intézkedések miatt végül elhagyták az egyetem épületeit, azonban panaszt nyújtottak be az oktatás jogok biztosához. Aáry-Tamás Lajos vizsgálata pedig azt állapította meg, hogy „a kuratóriumnak nem áll jogában felfüggeszteni az oktatást a Színház- és Filmművészeti Egyetemen”. Pár napja azonban megjelent a Magyar Közlönyben és már hatályba is lépett az a kormányhatározat, amely lehetővé teszi a felsőoktatási intézmények fenntartói számára, hogy rendkívüli helyzetben a tanulmányi félévet az adott intézményben érvényteleníthessék. A kuratórium friss közleménye éppen erre hivatkozik. (A 444 nyomán.)