Tíz fok feletti maximumok is lehetnek a következő napokban

David Manzheley azt állítja, hogy a pénteki orgián több résztvevő megpróbálta először lehúzni a kiérkező rendőrök sliccét, mert azt hitték az egyenruhásokról, hogy ők is a buli részei.

Állítása szerint rendszeres vendége a rendezvényeinek négy varsói politikus is, akik a lengyel konzervatív Jog és Igazság (PiS) párttagjai. Manzheley szervezte a múlt pénteki szexbulit is, amin az azóta lemondott Szájer József is részt vett a Brüsszelben életben lévő kijárási tilalmat megszegve, majd a rendőrök elől egy ereszcsatornán menekülve. Szájer József kedd délután ismerte el közleményben , hogy ott volt az általa „házibulinak” titulált brüsszeli eseményen. Manzheley a lapnak azt is állította, hogy összesen kilenc olyan fideszes politikusról tud, akik jelen voltak már a bulijain, több más helyi politikus és külföldi képviselő mellett. A szervező azt is kifejtette, az általa szervezett rendezvények melegeknek szánt bulik, nők maximum nézőként vehetnek részt rajtuk, a férfi résztvevők viszont mind szexelnek egy vagy több férfival. A pénteki buliról azt mondta, hogy valaki nem zárta be az ajtót, ezért a rendőrök csak besétáltak a lakásba. Hozzátette, hogy