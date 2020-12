Marad a teljes zárlat Szlovéniában, de ütemtervet fogadtak el a korlátozások enyhítésére

A járvány kezdete óta 772 760 covidos esetet regisztráltak az országban.

Tovább gyorsult a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, csütörtökre megint csaknem 14,5 ezer új beteget jegyeztek fel egy nap alatt, viszont egymást követő második napon ismét többen gyógyultak meg, mint ahányan megfertőződtek. A hivatalosan közölt adatok alapján az elmúlt napon 14 496 esettel 772 760-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig újabb 243 áldozattal 12 960-ra. Eddig 384 426-an gyógyultak meg, közülük szerdán több mint 15 ezren, így az aktív betegek száma most több mint ezerrel 375 374-re csökkent. A legtöbb új beteget, 1364-et ismét az ország legfertőzöttebb területén, a fővárosban jegyezték fel előző nap, velük együtt az eddig igazolt fertőzöttek száma Kijevben meghaladta a 75 ezret, az elhunytaké pedig 30-cal 1369-re nőtt. Az elmúlt napon 1739 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került kórházba. Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter rámutatott, hogy a fertőzés terjedésének dinamikája némileg lassabb most, mint az előző héten volt, és szerinte ez az úgynevezett hétvégi karantén eredménye. A decemberre már megszüntetett szabályozás november utolsó három hétvégéjén volt érvényben, szombaton és vasárnap az élelmiszerboltokon, a gyógyszertárakon és a közösségi közlekedéseken kívül semmi sem működhetett. Az RBK-Ukrajina hírportálnak ugyanakkor a kormányban és az elnöki hivatalban lévő, meg nem nevezett források megerősítették, hogy a vezetés fontolgatja a jelenlegi korlátozások további szigorításnak bevezetését január 2-23. között, teljes zárlatban azonban nem gondolkodnak. Ez az egyik munkahipotézis, amely mellett az a fő érv szól, hogy januárban amúgy is jelentősen visszaesik az üzleti aktivitás. Egy korábban nyilvánosságra került elképzelés szerint a szigorításokat hamarabb, már december utolsó napjaiban bevezetheti a kormányzat. A 42,2 millió lakosú Ukrajna a coronavirus.app adatai szerint jelenleg már a 17. legfertőzöttebb terület azon országok közül, ahol megjelent a koronavírus.