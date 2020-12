Ámen másképp, avagy egy leszbikus lelkészpár története

A politikus is ember. Akad, aki vitatja ezt, ám az évtizedes botrányok mégiscsak arról árulkodnak, hogy a vezetők ugyanolyan gyarlók, mint bárki más. Néha gyarlóbbak is. Egyiküknek megbocsát a közvélemény, a másiknak nem; a káröröm akkor a legnagyobb, ha képmutató hatalmasság bukik le.

Richard Nixon hazugsággal próbált leplezni törvénytelenséget. A Watergate-botrány azt üzente a világnak: az Egyesült Államokban az elnök sem úszhatja meg, ha le akarja hallgatni az ellenzéket, piszkos ügyekre szakosodott csoportot működtet a Fehér Házban, és kirúgja a disznóságait vizsgáló ügyészt. A képviselőház hatalommal való visszaélés és az igazságszolgáltatás akadályozása címén marasztalta el, ezért lemondott – még mielőtt a szenátus és a legfelsőbb bíróság menesztette volna 1974-ben. Utódja, Gerald Ford megkegyelmezett neki, nem állították bíróság elé. Dicstelen, egyedülálló bukása ma már történelem. Nicholas Sarkozy perében két év letöltendő és két év felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását kérte az ügyész a párizsi büntetőbíróságon, hétfőn. A volt francia elnököt befolyással való üzérkedéssel és korrupcióval vádolják. 2007-es választási kampányában illegális támogatást kapott Kadhafi líbiai diktátortól. Utólag meg akart vesztegetni egy bírót, hogy bizalmas információkhoz jusson az ellene indított nyomozás állásáról. Az apai ágon magyar származású, konzervatív „Sarko” az első államfő az V. Köztársaság történetében, akit bíróság elé állítottak, ráadásul más eljárások is folynak ellene

János Károly spanyol király szégyenben távozott a trónról, majd hazájából is. Előbb az derült ki, hogy a fájdalmas megszorítások idején titkos afrikai elefántvadászatra utazott német szeretőjével, és nem sajnálta maguktól a luxust. Azután még kínosabb ügyek: a szaúdi uralkodó 85 millió ­euróval vesztegette meg a Mekka–Medina vasút kapcsán, amelyet spanyol kivitelező épített. A 82 éves exkirály az Egyesült Arab Emirátusokban húzta meg magát, amíg Euró­pában korrupciós vizsgálat folyik ellene. Nincs könnyű helyzetben a fia, VI. Fülöp: a botrányok megingatták a monarchia tekintélyét. Hashim Thaçi koszovói elnök nemrég azért kényszerült lemondani, mert a hágai különleges ügyészség háborús bűnökkel vádolta meg. A Koszovói Felszabadítási Hadsereg (UÇK) más egykori parancsnokaival együtt legalább száz gyilkosságért felelős, és részt vett illegális szervkereskedelemben is a vádirat szerint. Az Európa Tanács jelentése az albán szervezett bűnözés egyik legfőbb vezetőjének nevezte. Ám Koszovóban sokan változatlanul nem botrány-, hanem nemzeti hősnek tekintik. Bill Clinton letagadta, hogy viszonya volt Monica Lewinskyval. Ha az Ovális (a korabeli vicc szerint: orális) Irodában megesett félrelépésbe nem is, ebbe belebukhatott volna, de szerencséjére a legfelsőbb bíróság bizarr módon újradefiniálta a szex fogalmát. Így passzív félként az elnök kijelentése jogilag korrektnek minősült. Ám ahogy az affér legintimebb részletei nyilvánosságra kerültek 1998-ban, az elhíresült hazugság („I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky”) klasszikussá vált. Tizennyolc évvel a botrány után a levitézlett politikus hajszál híján visszatért Washingtonba, akkor már mint First Gentle­man,­ felesége, Hillary Clinton oldalán. Willy Brandt nem a nőügyeibe bukott bele, noha a nyugatnémet kancellárnak voltak házasságon kívüli kapcsolatai. Csakhogy bal- és félrelépéseiről tudott az ellenség is, mert bizalmi embere, Günter Guillaume az NDK kéme volt. A bonni kancelláriára beférkőzött, minden titkos iratba belelátó Stasi-ügynök miatt 1974-ben lemondott a kormányfői posztról, ám még sokáig a Szociáldemokrata Párt elnöke maradt, megérte a berlini fal leomlását, és az újraegyesített Németország megbecsült, népszerű polgáraként halt meg. Po Hszi-laj, a Kínai Kommunista Párt egykori üdvöskéje krimibe illő bűnügybe keveredett. Neil Heywood brit üzletember egy üzleti vita hevében megfenyegette Po feleségét, hogy leleplezi a család korruptságát, kipakol 136 millió dolláros titkos külföldi bankszámlájukról. Erre az asszony megölette a vállalkozót szállodai szobájában, 2011-ben. Lebuktak. A kegyvesztett férjet, akit egy időben Kína leendő elnökeként emlegettek, megfosztottak minden tisztségétől, teljes vagyonától, és életfogytiglani börtönre ítélték. Stjepan Sučić, a horvát veterán­ügyek államtitkára a koronavírus áldozata lett, szerencsére csak átvitt értelemben. Egy vukovári kocsmában, iszogatás közben érte tetten a járványügyi ellenőrzés a zárlat alatt. A rendőri jelentés szerint részegen ellenállt a letartóztatásnak, a kapitányság épületében tört-zúzott. Az incidens néhány órával azután történt november végén, hogy a miniszterelnök a korlátozások betartását kérte a horvátoktól. Miután az államtitkár kijózanodott, bocsánatot kért viselkedéséért, és lemondott. Móse Kacav volt izraeli elnök már szabadult a börtönből, ahol nemi erőszakért ült. Az iráni születésű Likud-politikus még miniszter korában erőszakolta meg egyik beosztottját, majd államfőként két másik nőt zaklatott. A bíróság hét évre ítélte 2011-ben, ebből ötöt le is töltött. Feltételes szabadlábra helyezése után nem volt szabad külföldre utaznia, nyilatkoznia a sajtónak, éjszaka elhagynia lakását, viszont kötelező pszichológusi tanácsadáson és Tóra-olvasáson kellett megjelennie. Többé nem lehet olyan munkaköre, ahol női beosztottjai vannak. Heinz-Christian Strache osztrák alkancellár tavaly azon bukott meg, hogy Ibiza szigetén állami tenderek megnyerését ígérte egy nőnek, aki dúsgazdag orosz oligarcha unokahúgának adta ki magát. Cserébe a szélsőjobboldali politikus kérte, hogy az orosz vásároljon részesedést a legnagyobb ausztriai napilapban, a Kronen Zeitungban. Olyan médiahátteret akart, „amilyen Orbánnak van”. Ám a beszélgetésről készült videó hatására a Szabadságpárt (FPÖ) elnöke lemondott minden tisztségéről. Ugyanakkor áldozatnak állította be magát: panaszkodott, hogy mocs­kos kampányt indítottak ellene, sok gonoszságot kell elviselnie.

John Profumo brit hadügyminiszterként nős ember létére egy 19 éves prostituált törzsvendége volt. Ez attól lett államügy, hogy a hölgynek eközben hasonlóan szoros kapcsolata volt Jevgenyij Ivanov szovjet diplomatával is, aki haditengerészeti attaséként a katonai hírszerzést irányította Londonban. A miniszter ­eleinte tagadta a viszonyt, ami olaj volt a tűzre. Nem tudni, kifecsegett-e államtitkokat az ágyban, mindenesetre le kellett mondania minden tisztségéről. Akkora botrány kerekedett, hogy belebukott Harold Macmillan konzervatív kormánya 1963-ban. Silvio Berlusconi az olasz hatalmi játsz­mák örökös keljfeljancsija. Lebukott már bunga-bunga partikkal, fiatalkorú prostituáltakkal, korrupciós és maffiagyanús ügyekkel és így tovább. Mindent megúszott, amíg végül adócsalásért ítélték el 2013-ban. Egyéves büntetését közmunkával rótta le a Milánóhoz közeli Szent Család öregek otthonában. Reggelente a saját villájából érkezett limuzinján, testőrök kíséretében, a bejáratnál fotósok és operatőrök hada várta. Az egykori miniszterelnök, a jobboldali Forza Italia párt vezére, médiamogul és futballklub-tulajdonos 84 éves korára szánalmas bohóccá vált, amin a sorozatos plasztikai műtétek sem segítettek. Sőt! Goran Milenkov, Észak-Macedónia Korrupcióellenes Bizottságának volt vezetője tavalyelőtt távozott hivatalából, miután kiderült, hogy a testület tagjai rendre irreálisan magas utazási költségeket számoltak el, illetve a piaci ár többszöröséért béreltek szolgálati lakásokat. Tényleges munkájukkal nem fáradoztak. A díszes társaság a korrupcióért elítélt, illegálisan Magyarországra szökött és az Orbán-kormánytól menedéket kapott volt miniszterelnök, Nikola Gruevszki embereiből állt. Karl-Theodor zu Guttenberg, a bajor CSU ifjú csillaga, a Merkel-kormány gazdasági, majd védelmi minisztere másolta a disszertációját, ezért megfosztották doktori címétől a Bay­reuthi Egyetemen 2011-ben. Lemondott, és hátat fordított a politikának. A bárónak nincs oka panaszra, azóta sikeres lobbistaként és tanácsadóként ténykedik. Nemrég érdekes hírt közöltek róla: újra doktori címet szerzett, ezúttal egy angliai egyetemen – remélhetőleg csalás nélkül. Dominique Strauss-Kahnt, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezérigazgatóját egy New York-i hotelban tartóztatták le, miután orális szexre akart kényszeríteni egy szobalányt 2011-ben. Végül ejtették a vádat, mert bebizonyosodott, hogy előkészített provokáció történt. Ám ezután más nők is előálltak, nemi erőszakkal, illetve zaklatással vádolták a francia szocialista politikust. A gátlástalan szexuális ragadozó pályafutásának befellegzett, pedig a botránysorozat kipattanásáig az elnökválasztás esélyeseként tartották számon. Ri Mjong Bak volt dél-koreai elnököt vesztegetés, sikkasztás, hatalommal való visszaélés, adócsalás és más vádpontok miatt tizenöt év börtönre ítélték 2018-ban. Hivatali ideje alatt 10 millió dollárnyi kenőpénzt fogadott el a Samsungtól és más cégektől. Figyelemre méltó, hogy ő már a negyedik exállamfő az ázsiai országban, aki rács mögé kerül. Utódja, Pak Gun-hje szintén korrupció miatt tölti büntetését. Ebből persze nem feltétlenül következik, hogy a politikusok romlottabbak Dél-Koreában – lehet, hogy csak az igazságszolgáltatás hatékonyabb. Benjamin Griveaux kénytelen volt visszalépni a párizsi polgármester-választástól, miután „szexuális jellegű” felvételek kerültek fel róla az internetre februárban. A képeket egy Pjotr Pavlenszkij nevű orosz művész és aktivista töltötte fel arra hivatkozva, hogy a francia centrista politikus „folyamatosan a családi értékeket emlegeti, a feleségével és a gyerekeivel példálózik, hazudik a választóknak”. Gyanús, hogy a lejáratás klasszikus „kompromitka”, orosz titkosszolgálati akció. Macron elnök szerint Moszkvából rendkívül agresszív online kampányt folytatnak. Willy Claes belga politikus vesztét Agusta okozta, ami ez esetben nem egy hölgy, hanem az olasz helikoptergyártó neve. Gazdasági miniszterként kenőpénzt fogadott el a cégtől egy jelentős katonai megrendelésért cserébe. Az ügy kipattanásakor már a NATO főtitkára volt, de sürgősen le kellett mondania 1995-ben. Elkövetett botrányosabb dolgot is. Külügyminiszteri minőségben ő rendelte el a belga ENSZ-békefenntartók kivonását Ruandából a népirtás alatt, ezzel szabad kezet adott a tömeggyilkosoknak. Jörg Haider, az osztrák szélsőjobboldal néhai karizmatikus figurája már nem érte meg, hogy nyilvánosságra került kettős élete. Autóbalesetben halt meg, amint részegen száguldott hazafelé egy melegbárból 2008-ban. Ifjú munkatársa, Stefan Petzner a kamerák előtt zokogva mondta el, hogy nem puszta munkakapcsolat volt kettejük között: főnöke egyszersmind „élete férfija” volt. A populista politikus gyakran migránsozott és kommunistázott, néha antiszemita ízű kijelentéseket is tett, de legalább a homoszexuálisokat nem bántotta. John Edwards amerikai szenátor és alelnökjelölt évekig folytatott viszonyt stábjának egyik hölgytagjával. Még gyereke is született tőle, miközben a felesége rákban haldokolt. A csúnya történetből úgy lett büntetőügy, hogy adományokból származó pénzt, több mint egymillió dollárt költött arra, hogy eltussolja a botrányt, amivel megsértette a kampányfinanszírozási szabályokat. Szerencsésen megúszta a börtönt, 2011-ben ejtették az ellene felhozott vádakat, de a politikából megszégyenítve végleg távozott. Rudolf Scharping német védelmi miniszter nem titkolta, hogy összejött Kristina Pilati-Borgg­reve grófnővel, sőt büszkén pózolt új szerelmével egy társasági magazin címlapján a mallorcai úszómedence előtt. Az volt a bökkenő, hogy a randevúkra néha a hadsereg helikopterével érkezett, ami bizonyára imponált a grófnőnek, de az adófizetőknek nem jött be. Schröder kancellár menesztette kormányából a szociáldemokrata politikust 2002-ben. Miniszterként Scharping szüntette meg a melegek diszkriminációját a Bundeswehrben. Jelenleg a kerékpárszövetség elnöke. Lula da Silva szakszervezeti vezetőként a brazil munkások hőse lett, népszerűsége egészen az elnöki palotáig repítette. Ám elsodorta a Petrobras állami olajcég vesztegetési botránya. Korrupció és pénzmosás vádjával 12 év börtönre ítélték. Tavaly, 580 nap után szabadlábra helyezték, amíg fellebbezése nyomán jogerős ítéletet hoznak ügyében.

Lula da Silva és Ferenc pápa Fotó: RICARDO STUCKERT / AFP

Franz-Joseph Strauss, a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke nagy túlélő volt. 1962-ben a közfelháborodás hatására le kellett mondania a védelmi miniszterségről, miután bosszúból házkutatást tartatott az őt bíráló Der Spiegel hetilap szerkesztőségében, és a főszerkesztőt kis időre még őrizetbe is vették. Ám Strauss visszatért, volt bajor miniszterelnök, szövetségi pénzügyminiszter és a konzervatív pártok kancellárjelöltje is. Közben a New York-i Central Parkban egyszer kirabolták, miközben épp prostituáltak után kajtatott. Katie Hill, az amerikai Kongresszus demokrata párti képviselője tavaly mondott le mandátumáról, miután megvádolták, hogy viszonya van stábjának egyik férfi tagjával. Ugyanakkor intim képek is megjelentek róla, egy nő társaságában. A bevallottan biszexuális kaliforniai fiatalasszony egy időben hármas szerelmi viszonyt folytatott a férjével és munkatársnőjével. Azután a férjnek elege lett; gyanítják, hogy ő állt bosszút a fotókkal. A ház etikai bizottsága azért indított vizsgálatot, mert a képviselőknek tilos a szex a beosztottaikkal, bármilyen neműek is. Lothar Späth, Baden-Württemberg tartomány kereszténydemokrata miniszterelnöke az úgynevezett „álomhajóügy” miatt mondott le 1991-ben. Kiderült róla, hogy földközi-tengeri nyaralását vállalkozók fizették. Bizony, egy ilyen ügybe simán bele lehet bukni… a Német Szövetségi Köztársaságban. Aleksandar Vulović, a szerb állami szerencsejáték-vállalat vezérének akkor ért kínos véget a karrierje, amikor a belgrádi lottósorsolás élő tévéközvetítésében a nyerőszámok megjelentek a képernyőn, még mielőtt kisorsolták volna azokat. Tagadta, hogy csalás történt, „technikai hibára” hivatkozott, a lemondást mégis „erkölcsi kötelességének” nevezte 2015-ben. Ron Davies, a walesi ügyek minisztere „pillanatnyi őrületnek” hívta, hogy egy ismeretlen férfit szedett föl egy londoni parkban, közismert meleg találkahelyen. A randevú rosszul sült el, az illető késsel fenyegette meg és kirabolta a munkáspárti politikust. Davies 1998-ban lemondott. Később elismerte, hogy biszexuális, személyiségzavarral kezelik, amelynek egyik jellemzője, hogy keresi a veszélyes helyzeteket.