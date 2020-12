Szlávik: Legalább négy-ötféle vakcina áll majd a lakosság rendelkezésére

Súlyos kérdésekről szavaz az Országgyűlés pár napon belül.

Az Országgyűlés több mint negyven törvényjavaslatról szavazhat a jövő héten. A képviselők kedden az alaptörvény kilencedik módosításáról, valamint a választási szabályok megváltoztatásáról is dönthetnek. A házelnök napirendi javaslatai alapján a parlament két ülést tarthat: egyet hétfőtől keddig, majd egy következőt szerdán. Hétfőn 13 órakor a közelmúltban elhunyt korábbi országgyűlési képviselőkre: Pécsi Ildikóra, Vojnik Máriára és Tóth Ferencre történő emlékezéssel kezdődhet az ülés, amelyet napirend előtti felszólalások és azonnali kérdések követhetnek. Kedden reggel 9 órától a temesvári népfelkelés évfordulója alkalmából tartanak megemlékezést, a napirend előtti felszólalások után pedig határozathozatalokat tarthatnak. A képviselők ekkor huszonegy javaslatról dönthetnek, köztük

A kormánypártok szerint az erősebb védelem azt jelenti, hogy az alaptörvényben rögzítenék egyebek mellett, hogy „ az anya nő, az apa férfi ”. A módosítást Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter korábban azzal magyarázta a Hír TV-ben, hogy ezt a tételt már sokan megkérdőjelezik a világban. Az előterjesztés emellett új fogalmakat vezet be a közpénzre, továbbá a közfeladatot ellátó vagyonkezelő alapítványra vonatkozóan. Szavazhatnak továbbá a választási törvény módosításáról is, amelyet a változtatásokat előterjesztő Varga Judit igazságügyi miniszter a „kamupártok” elleni fellépés szükségességével indokolt. Jelenleg 27 egyéni választókerületben kell jelöltet állítania annak a pártnak, amelyik a parlamenti választásokon országos listát akar állítani, a kormány által pár hete beterjesztett törvénytervezet ezt 50-re emelné, legkevesebb 9 megyében. Volner János Jobbikból kizárt független képviselő ehhez nyújtott be nemrég több módosító javaslatot. Ezek egyike 71 egyéni választókerületre emelné a listaállítás küszöbét, legkevesebb 14 megyére szólóan. Aszintén reggel 9 órakor kezdődik és a napirend előtti felszólásokat követően ugyancsak huszonegy indítványról határozhatnak. Egyebek mellett elfogadhatják a börtönzsúfoltság miatti kártalanítási eljárással összefüggő visszaélések megszüntetését célzó módosításokat, valamint az új szőlészeti és borászati törvényt. Az ülés a Magyar Nemzeti Bank (MNB) tavalyi üzleti jelentéséről és beszámolójáról szóló általános vitával érhet véget.