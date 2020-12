Keszthely polgármestere koronavírusos lett

Az új nagykövet kinevezése napirendre kerül az Országgyűlés külügyi bizottságának hétfő délelőtti zárt ülésén.

Habsburg György lesz Magyarország új párizsi nagykövete – értesült a Népszava a hírről, amiről az Index is beszámolt. Információink szerint kinevezése napirendre kerül az Országgyűlés külügyi bizottságának hétfő délelőtti zárt ülésén, ahol meghallgathatják a képviselők. Úgy tudjuk, Habsburg György már a felkészülési időszakát tölti a Külügyminisztériumban azért, hogy kinevezése után minél hamarabb elfoglalhassa állomáshelyét. Egy diplomáciai forrásunk szerint Habsburg György kinevezése több szempontból is előnyös lehet a magyar tárgyalási pozíciók erősítésére Párizsban Emmanuel Macron kormányával: a máig erősen arisztokratikus francia diplomáciában a történelmi név kifejezetten jó ajánlólevél, ezzel „eleve belépőt nyerhet sok olyan helyre, ahová egy »egyszerű« diplomata nem biztos hogy könnyen bejutna”. Habsburg György ráadásul egy kiterjedt dinasztia leszármazottjaként széles körű nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, kitűnően beszél franciául, jó viszonyban van a magyar kormányból Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterrel és Orbán Viktor kormányfővel is. Habsburg György IV. Károly, az utolsó magyar király unokája, édesapja, Habsburg Ottó szintén aktív diplomáciai tevékenységet folytatott és komoly részt vállalt a rendszerváltás utáni Magyarország nyugati kapcsolatainak erősítésében. Az 1964-ben született Habsburg György korábban újságíróként, dokumentumfilmesként is dolgozott, jelenleg Budapesten él.